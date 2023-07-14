Oyunseverlere Müjde: The Last of Us'ın Yeni Oyunu Geliyor

Bugün ortaya atılan bir iddiaya göre aksiyon oyunu The Last of Us'ın yeni bir versiyonu piyasaya sürülecek. İşte detaylar!

Yavuz Akyol
Yavuz Akyol -

Aksiyon oyunları içerisinde önemli bir konumda yer alan The Last of Us hakkında yeni bir iddia ortaya atıldı. Oyunun şarkılarını besteleyen Gustavo Santaolalla, geçtiğimiz günlerde yapmış olduğu bir açıklama ile oyunun yeni bir versiyon üzerinde çalıştığını açıkladı.

The Last of Us'ın Yeni Oyunu Yolda 

Besteci, İspanyol merkezli YouTube kanalı Blender ile yaptığı bir röportajda, fazla bir detay veremeyeceğini ancak oyuncuların belirlenen bir sonraki sürümünde, benden şarkı söylememi isteyebileceklerini belirtti.

Santaolalla'nın ropörtajda oyunun hangi sürümünden bahsettiği bilinmiyor. Gelecek yeni versiyon PC veya PS5’e gelebilir. Oyunun yapım şirketi Naughty Dog, halihazırda oyun üzerinde çalışmalar yapmaya devam ediyor.

Çalışmalarını gizli bir şekilde yürüten Naughty Dog, oyunseverlerle bu oyun hakkında çok sınırlı bilgiler paylaştı. The Last of Us hakkında ne tür gelişmeler yaşanacak hep birlikte önümüzdeki günlerde göreceğiz. 

The Last of Us Televizyon Reklamı
OYUN

The Last of Us Televizyon Reklamı

The Last of Us'ın televizyon reklamı The Walking Dead'in sezon finalinin reklam arasında yayınlandı.

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