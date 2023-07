Oyunseverlere Müjde: The Last of Us'ın Yeni Oyunu Geliyor

Aksiyon oyunları içerisinde önemli bir konumda yer alan The Last of Us hakkında yeni bir iddia ortaya atıldı. Oyunun şarkılarını besteleyen Gustavo Santaolalla, geçtiğimiz günlerde yapmış olduğu bir açıklama ile oyunun yeni bir versiyon üzerinde çalıştığını açıkladı.

The Last of Us'ın Yeni Oyunu Yolda

Besteci, İspanyol merkezli YouTube kanalı Blender ile yaptığı bir röportajda, fazla bir detay veremeyeceğini ancak oyuncuların belirlenen bir sonraki sürümünde, benden şarkı söylememi isteyebileceklerini belirtti.

Santaolalla'nın ropörtajda oyunun hangi sürümünden bahsettiği bilinmiyor. Gelecek yeni versiyon PC veya PS5’e gelebilir. Oyunun yapım şirketi Naughty Dog, halihazırda oyun üzerinde çalışmalar yapmaya devam ediyor.

Çalışmalarını gizli bir şekilde yürüten Naughty Dog, oyunseverlerle bu oyun hakkında çok sınırlı bilgiler paylaştı. The Last of Us hakkında ne tür gelişmeler yaşanacak hep birlikte önümüzdeki günlerde göreceğiz.