The Last Sky, Bu Ay Steam Mağazasına Geliyor

Hem yayıncı hem de geliştirici konumundaki Little Guy Games stüdyosunun yeni oyunu The Last Sky, bu ay içerisinde Steam mağazasına geliyor. Hikaye odaklı oyunları tercih ediyorsanız, bu oyuna bir göz atın derim.

Gerçek üstü ve büyüleyici bir atmosferi olan macera türündeki The Last Sky oyununda, PTSD (Travma Sonrası Stres Bozukluğu) hastalığı olan eski asker Jake rolünde olacaksınız. Ruhsal sağlığın dayanak noktası olduğu hikayede karakteriniz, hastalığını kabullenmede zorluk yaşarken yerel bir Şaman'dan yardım istiyor.

Şaman ise bu yardım talebini kabul ediyor ve Jake, diyalog seçimleri ile kendini keşfedeceği, hastalığını kabulleneceği ve tekrardan yaşamaya başlamayı öğreneceği büyülü bir yolculuğa çıkıyor.

Karakterinizin bilinçatında dolaşacağınız The Last Sky, 2B platform oyunu. Senaryo boyunca düşünmeye sevk edecek 3B bulmacalar ile karşılaşacaksınız ve daha fazla bulmaca çözdükçe, ana karakterinizin zaman, boşluk ve gerçekliğin birbirine karıştığı bilinçaltına dair daha fazla bilgiye sahip olacaksınız. Bu esnada bazılarını kalbine gömdüğü, bazılarını ise şefkatle hatırladığı ve kendisini daha mutlu hissettiği çocukluk dönemine kadar uzanan hatıraları arasında da dolaşacaksınız.

The Last Sky için yayınlanan fragmana ve ekran görüntülerine aşağıdan bakabilirsiniz.