'The Lion King (Aslan Kral)' Filmi, Beyonce’un Seslendirmesiyle Geliyor!

Uzun zamandır beklenen The Lion King (Aslan Kral)’ın yeni filmi sinemaseverler ile buluşmak üzere. Şu sıralar Beyonce, filmin yeni fragmanını paylaştı. Fragmanda, Nala’yı Beyonce’un seslendirdiği görülüyor.

Beyonce’un kendi YouTube kanalından paylaştığı yeni fragmanda Nala, eve dönmek ve kral olarak haklı yerini almak için Simba'ya duygusal bir ricada bulunuyor.

Filmde ayrıca Donald Glover, Chiwetel Ejiofor, Seth Rogen, Billy Eichner, Alfre Woodard, James Earl Jones ve John Oliver da çeşitli seslendirmelerde görev alıyor.

İlk kez 1994 yılında animasyon film şeklinde izleyicilerle buluşan ve çok sevilen Aslan Kral filmi, tam 25 yıl sonra yeniden beyaz perdeye dönüyor.

Aslan Kral’ın yeni filmi The Lion King, 19 Temmuz 2019 tarihinde vizyona girecek.