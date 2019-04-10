The Lion King Filminden Yeni Fragman

Jon Favreau'nun yönetmenliğinde yeniden hayat bulan efsanevi animasyon The Lion King (Aslan Kral), ikinci fragman ile karşımıza çıktı.

The Lion King’in ilk fragmanı geçtiğimiz yılın kasım ayında yayınlanmıştı. Şu ana kadar 62 milyondan fazla görüntüleme alan fragman, tüm zamanların en çok izlenen fragmanlarından bir tanesi olmayı başarmıştı.

1994 yılında vizyona giren orijinal The Lion King animasyonu, global çapta 780 milyon dolardan fazla gişe hasılatı elde etmişti. Jon Favreau yönetmenliğinde yeniden hayat bulan ünlü yapım, bugünün teknolojileri sayesinde olağanüstü bir animasyon deneyimi vadediyor.

Walt Disney Animasyon Klasikleri’nin 32. halkası olan The Lion King remake’i gerçekçi grafikleriyle neredeyse belgesel film tadını veriyor.

Animasyonu etkileyici kılan yalnızca kaliteli görüntüleri değil. Aynı zamanda müthiş bir seslendirme kadrosuna sahip olan The Lion King, yılın en iddialı yapımları arasında yer alıyor.

Simba’yı son dönemde “Childish Gambino” ismiyle çıkardığı şarkılarla ünlenen Donald Glover seslendirirken, Simba’nın babası Mufasa’ya ise Darth Vader’a ses veren James Earl Jones hayat verecek. Nala karakteri ise sesini ünlü şarkıcı Beyonce’dan alacak.

Bu isimlerin yanı sıra Chwetel Ejiofor, Alfre Woodard, John Oliver, John Kani, Seth Rogen, Billy Eichner gibi tanıdık isimler de seslendirmen kadrosunda yer alıyor.

The Lion King, 19 Temmuz’da vizyona girecek.