The Lion King Remake'i 1994'teki Orijinal Filmi Geride Bıraktı

Beyaz perdedeki macerasına 19 Temmuz’da başlayan The Lion King, ya da Türkçe ismiyle Aslan Kral remake’i, sadece 10 günde 1994’teki orijinal filmden çok daha fazla gişe hasılatı topladı.

Disney Animasyon Klasikleri arasında her zaman özel bir yere sahip olan Aslan Kral, iç burkan hikayesiyle milyonlarca insanın kalbine dokunmayı başarmıştı. İlk kez 1994 yılında izleyicilerin karşısına çıkan ikonik animasyon, dünya çapında 968,4 milyon dolar gişe hasılatı elde ederek, o zamanın kısıtlı imkanlarına rağmen müthiş bir başarı yakalamıştı.

Gelmiş geçmiş en iyi animasyon filmleri arasında gösterilen Aslan Kral, tam 15 yıl sonra müthiş bir geri dönüşe imza attı. 19 Temmuz’da vizyona giren animasyon filmi, şu ana kadar dünya çapında 968,5 milyon dolar gişe hasılatı topladı.

Sadece 10 günde orijinal yapımı geçmeyi başaran Aslan Kral remake’i, buna rağmen ABD gişelerinde henüz 1994 yılındaki filmin gişesini yakalayamadı. 1994’teki film, remake’in 351 milyon dolara karşılık 422 milyon dolar gelir elde etmişti. Fakat yeni Aslan Kral filmi, uluslararası pazarlarda 545 milyon dolar toplayan orijinal yapımın aksine 616 milyon dolar kazanarak çok büyük bir hit olmayı başardı.

Yine de, Aslan Kral remake’inin eninde sonunda orijinal yapımın ABD’deki gişesini geçeceği neredeyse garanti.

Öte yandan Disney, tarihinin gelmiş geçmiş en karlı yılını yaşıyor. Bir başka remake olan Aladdin, geçtiğimiz günlerde küresel çapta 1 milyar doları geçti. Ek olarak, MCU üyeleri Spider-Man: Far From Home ve Captain Marvel da milyarlar kulübüne isimlerini yazdırmayı başardılar.

Tabii ki, Avengers: Endgame’i de unutmamak gerekiyor. Orijinal filmde bulunmayan bazı ekstra çekim görüntüleri ile 28 Haziran’da yeniden izleyicilerle buluşan film, James Cameron’ın başyapıtı Avatar’ı geride bırakarak, tüm zamanların en çok hasılat toplayan filmi olmuştu.