The Lord of the Rings Dizisinin Adı Belli Oldu!

Amazon tarafından yapımcılığı ve yayıncılığı yapılan The Lord of the Rings dizisinin adı paylaşılan bir video eşliğinde resmi olarak duyuruldu. 2 Eylül 2022'de prömiyer yapacak olan ve sonrasında her hafta yeni bölümlerle evreni genişletecek dizi için şimdiden birçok kişi heyecanlı. İşte detaylar!

The Lord of the Rings Dizisinin Adı Resmiyet Kazandı

The Lord of the Rings dizisinin adı paylaşılan bir video eşliğinde resmiyet kazandı. Videoda, bir kadının: “Gökyüzünün altındaki Elf kralları için üç yüzük. Cüce lordlar için taştan salonlarında yedi tane. Ölümlü insanlar için dokuz. Gölgelerin uzandığı Mordor ülkesindeki karanlık tahtındaki lord için bir tane." dediği duyulmakta. Daha sonrasında ise resmi isim ortaya çıkıyor: "The Lord of the Rings: The Rings of Power" Yeni dizimizin adı The Rings of Power olacak.

Dizi, yüzüklerin Sauron tarafından dövüldüğü İkinci Çağ olarak adlandırılan dönemde geçecek. Dizinin adından da anlaşılacağı üzere, yüzükler yapımın en önemli parçası olacak. Amazon'a göre dizide bilgisayar grafikleri yerine gerçek maddelesel efektler kullanıldı. Uzman dökümcü ve metal sanatçısı Landon Ryan, 4K kamera sistemi kullanarak bir kızılağaç levhasında oymalar arasında hareket eden erimiş metali yakalamak için yönetmen Klaus Obermeyer ile birlikte çalıştığını sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı.

The Lord of the Rings: The Rings of Power Özeti

Göreceli bir barış zamanında başlayan dizi, uzun süredir korkulan, Orta Dünya'daki kötülüğün yeniden ortaya çıkışıyla yüzleşirken, hem tanıdık hem de yeni bir karakter topluluğunu izliyor. Dumanlı Dağlar'ın en karanlık derinliklerinden, Elf başkenti Lindon'ın görkemli ormanlarına, nefes kesen ada krallığı Númenor'a ve haritanın en uzak noktalarına kadar giden bu krallıklar ve karakterler, uzun zaman sonra yaşayacakları miraslar oluşturacaklar.

Amazon, ikinci sezon için şimdiden yeşil ışık yaktı ve tüm sezon Birleşik Krallık'ta çekilecek.

Oyuncular arasında Cynthia Addai-Robinson, Robert Aramayo, Owain Arthur, Maxim Baldry, Nazanin Boniadi, Morfydd Clark, Ismael Cruz Córdova, Charles Edwards, Trystan Gravelle, Sir Lenny Henry, Ema Horvath, Markella Kavenagh, Joseph Mawle, Tyroe Muhafidin, Sophia Nomvete, Lloyd Owen, Megan Richards, Dylan Smith, Charlie Vickers, Leon Wadham, Benjamin Walker, Daniel Weyman ve Sara Zwangobani yer alıyor. Dizinin yönetmen koltuğunu J.D. Payne ve Patrick McKay paylaşıyor.

