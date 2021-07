The Lord of the Rings: Gollum Çıkış Tarihi Açıklandı

Nacon ve Daedalic Entertainment tarafından The Lord of the Rings: Gollum çıkış tarihi ile ilgili bir açıklama geldi. Yapılan açıklama ile birlikte çok sayıda oyuncu tarafından merak içerisinde beklenen video oyununun ne zaman çıkacağı belli oldu. Konuya dair merak edilen tüm detaylar haberimizde.

The Lord of the Rings: Gollum Çıkış Tarihi Belli Oldu

2019 yılının Mart ayında duyurulan The Lord of the Rings: Gollum ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Aksiyon macera türündeki video oyununun çıkış tarihi açıklandı. Yapılan açıklamaya göre The Lord of the Rings: Gollum, 2022 yılının sonbahar mevsiminde PC, Xbox One, Xbox Series, PlayStation 4, PlayStation 5 ve Nintendo Switch platformlarına çıkışını gerçekleştirecek.

point and click macera türündeki oyunlarla popüler bir oyun stüdyosu olan Daedalic Entertainment tarafından geliştiriliyor. Daedalic Entertainment, özellikle Deponia serisiyle tanınıyor. Dünya çapında çok sayıda oyuncu tarafından sabırsızlıkla beklenen video oyunu, J. R. R. Tolkien'in hikayesine sadık kalacak.

The Lord of the Rings: Gollum'un gizlilik odaklı olacağı ve oyuncuların yaptığı seçimlerin önemli bir yere sahip olacağı belirtiliyor. Merakla beklenen video oyununun baş tasarımcısı olan Martin Wilkes, Gollum oyununun Prince of Percia'ya benzeyeceğini ifade etmişti.

Geçtiğimiz aylarda Wilkes tarafından yapılan açıklamaya göre gizliliğin ön planda olacağı yapımda Gollum'un kurnazlık yönü ön plana çıkarılacak. Bu, oyunda düşmanlar ile doğrudan savaşmayacağımız anlamına geliyor. Oyunda ayrıca düşmanların dikkatini dağıtabileceğimiz birtakım nesneler yer alacak.

Gollum'un arkadaşlarının yeteneklerinden de yararlanabileceği söyleniyor. Gizlilik odaklı video oyununda oynanış tarzınızın ve vereceğiniz kararların Gollum üzerinde bir etki bırakacağı ileri sürülüyor.

The Lord of the Rings: Gollum isimli yapımın Steam sayfasında yer alan bilgilere göre Türkçe arayüz ve alt yazı desteğine sahip olacak. Seslendirme tarafında ise yalnızca ingilizce desteği yer alacak. Oyunun şu anda sistem gereksinimlerine dair herhangi bir bilgi paylaşılmadı.

Gollum karakterine ilişkin bilinmeyenlerin anlatılacağı video oyunu hakkında ne düşünüyorsunuz? Merakla beklenen oyun ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.