The Lord of the Rings: Gollum Tanıtım Videosu Yayımlandı

Daedalic Entertainment tarafından Unreal Engine 4 oyun motoru ile geliştirilmekte olan The Lord of the Rings: Gollum oyununun ilk resmi tanıtım videosu yayımlandı. The Lord of the Rings: Gollum tanıtım videosu oyuncular tarafından yoğun ilgi ile karşı karşıya kaldı. Yüzüklerin Efendisi serisinin hayranları tarafından merakla beklenen video oyunu ilgili detaylar haberimizde.

The Lord of the Rings: Gollum Tanıtım Videosu Yoğun İlgi Gördü

2019 yılının Mart ayında duyurulan The Lord of the Rings: Gollum, Deponia serisi ile tanıdığımız ve point and click macera türündeki oyunlar ile popüler bir oyun stüdyosu olan Daedalic Entertainment tarafından geliştiriliyor. Aksiyon macera türündeki The Lord of the Rings: Gollum, J. R. R. Tolkien'in hikayesine sadık kalacak.

The Lord of the Rings: Gollum'un gizlilik odaklı olacağı ve oyuncuların yaptığı seçimlerin önemli bir yere sahip olacağı belirtiliyor. Orta dünya evreninde geçen The Lord of the Rings: Gollum'un çıkış tarihi de geçtiğimiz aylarda açıklanmıştı. The Lord of the Rings: Gollum, 2021 yılında PC, Xbox Series X ve PlayStation 5 platformlarına çıkışını gerçekleştirecek.

Merakla beklenen video oyununun baş tasarımcısı Martin Wilkes, IGN'e yaptığı açıklamada, video oyununun Prince of Persia'ya benzeyeceğini belirtti. Wilkes, "Çoğunlukla savaşın olmadığı bir oyun ancak Gollum, düşmanları gizliliği kullanarak alt etmeye çalışacak. Elbette bu kolay olmayacak ve birtakım riskleri de içerecek. Sonuçta Gollum'un güçlü yönleri savaşta değil kurnazlıkta yatıyor" dedi.

Martin Wikes tarafından yapılan açıklamaya göre Gollum'un kurnazlık yönünün ön plana çıkarılması, doğrudan düşmanlar ile savaşmayacağımız anlamına geliyor. Martin Wilkes, Gollum'un silah kullanmayacağını belirtti. Oyunda düşmanların dikkatini dağıtabileceğimiz birtakım nesneler yer alacak. Gollum, arkadaşlarının yeteneklerinden yararlanabilecek.

Gizlilik odaklı bir macera oyunu olan The Lord of the Rings: Gollum oyununun resmi tanıtım videosu CGI teknolojisi ile hazırlanmış gibi görünüyor. IGN tarafından yayımlanan resmi tanıtım videosu bir dakika uzunluğuna sahip. Tanıtım videosunu aşağıda yer alan oynatıcıdan izleyebililrisiniz.