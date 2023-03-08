Riot Games'ten Yeni Oyun: The Mageseeker: A League of Legends Story
Riot Games'in yeni oyunu The Mageseeker: A League of Legends Story'den yeni bir oynanış fragmanı yayınlandı. Oyunun çıkış tarihi ve fiyatı da belli oldu.
Riot Games'in evrene dair oyunlar yapmalarına izin verdiği Riot Forge ekibi bünyesinde birçok oyun geliştirici ekip yer alıyor. Ardı sıra gelen ve duyurulan, League of Legends evreninde geçen oyunlara bir yenisi daha ekleniyor.
Sylas'ın ana karakter olduğu yeni duyurulan ve oynanış fragmanı yayınlanan Riot Forge oyunu The Mageseeker: A League of Legends Story'nin aynı zamanda çıkış tarihi ve Türkiye fiyatı da açıklandı.
Daha önce Moonlighter oyunuyla adından söz ettirmeyi başaran Digital Sun ekibinin geliştirdiği The Mageseeker: A League of Legends Story, ana karakter Sylas'ın maceralarını konu edinirken, pixel tarzı ve akıcı oynanışıyla dikkat çekiyor. 18 Nisan tarihinde çıkışını gerçekleştireceği açıklanan oyun PC platformunun yanı sıra PlayStation, Xbox ve Nintendo Switch konsollarından da oynanabilecek.
The Mageseeker: A League of Legends Story Oynanış Fragmanı
The Mageseeker: A League of Legends Story Fiyatı
Fiyatı da belli olan oyunun standart sürümü 299 TL'ye satılırken, Deluxe Edition 399 TL olarak belirlenmiş durumda.
The Mageseeker: A League of Legends Story Sistem Gereksinimleri
Minimum
- İşletim Sistemi: Windows 10, 64-bit
- İşlemci: Intel Core i5-2300, AMD A8-5600k
- RAM: 8 GB
- Ekran Kartı: AMD Radeon Vega 8 / Intel Iris Plus / NVIDIA GeForce GTX 650 / AMD Radeon HD 7770 (2GB VRAM)
- DirectX: Sürüm 11
- Depolama: 5 GB
Önerilen
- İşletim Sistemi: Windows 10, 64-bit
- İşlemci: Intel Core i3-6100, AMD FX-8120
- RAM: 8 GB
- Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 660Ti, AMD Radeon HD 7950
- DirectX: Sürüm 11
- Depolama: 5 GB
The Mageseeker: A League of Legends Story Konusu
Moonlighter'ın yapımcısı Digital Sun tarafından geliştirilen The Mageseeker: A League of Legends Story™, League of Legends evreninde geçen bir aksiyon RYO. Demacia krallığında sihir avcıları düzeni sağlamak adına ellerindeki gücü, büyü kullanıcısı vatandaşları sindirmek için kullanıyorlar. Beyinlerini yıkayarak onları saflarına katıyor, zindanlara atıyor ve onlara kaçmaktan başka çare bırakmıyorlar.
Sihir avcıları tarafından haksız yere tutsak edilirken kurtulan sihir hırsızı büyücü Sylas olarak oyna. Bir zamanlar seni esaret altında tutan zincirleri kullanarak yurdunu zalimlerden ve sihir avcılarından teker teker kurtarmalısın.
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