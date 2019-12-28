The Mandalorian'ın Yeni Sezon Tarihi Belli Oldu

The Mandalorian, Star Wars evrenini seven ya da sevmeyen pek çok kişinin hayranı olduğu bir dizi oldu. Dün itibarıyla ilk sezonunun son bölümü yayınlanan dizinin yeni sezonunun ne zaman geleceği şimdiden merak ediliyor. Dizinin yapımcısı Jon Favreau’nun açıklamalarına göre dizinin yeni sezonu için çok fazla beklemek zorunda kalmayacağız.

Cuma günü attığı tweet’te Favreau, dizinin ikinci sezonunun önümüzdeki yıl sonbaharda geleceğini duyurdu. Dizi ekibinin yeni sezona dair kesin bir tarih belirtmemiş olmalarına karşın yeni sezon ile ilgili daha kesin bilgileri yakında almaya başlayacağız gibi görünüyor.

Season 2 of #TheMandalorian coming Fall 2020 pic.twitter.com/8VQYLDMQ0V — Jon Favreau (@Jon_Favreau) 27 Aralık 2019

Disney Plus’ta yayınlanan dizi yayınlanmaya 12 Kasım’da başlamıştı. Kısa sürede çok sayıda hayrana sahip olan dizi, sadece hikayesiyle değil dizi olarak grafik kalitesinin oldukça yüksek olmasıyla da dikkat çekiyor.

The Mandalorian, Galaktik İmparatorluk’un düşüşünden sonra ancak İlk Düzen’den daha önceki bir zaman diliminde geçiyor. Jango ve Boba Fett'ten sonrasını izlediğimiz dizinin, internette dünya çapında ses getiren Yoda'nın ırkından olan bebek karakter ile Mando'nun maceralarını izleyeceğimiz yeni sezonunu yaklaşık bir yıl beklemek zorunda kalacağız.