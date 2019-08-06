The Matrix, 20. Yıldönümünün Şerefine Yeniden Vizyona Girecek!

Vizyona girdiği dönemde gişe rekorlarını altüst eden bilim kurgu klasiği The Matrix, bir haftalığına beyaz perdeye geri dönüyor! İlk kez 20 yıl önce 31 Mart 1999’da yayınlanan ikonik film, Dolby Vision ve Dolby Atmos gibi en yeni sinema teknolojileriyle izleyicilere bambaşka bir deneyim yaşatacak.

Lana Wachowski tarafından yönetilen ve başrollerinde Keanu Reeves, Laurence Fishburne, Carrie-Anne Moss ve Hugo Weaving gibi isimlerin olduğu Matrix üçlemesi, toplamda 1,7 milyar dolara yakın gişe hasılatı elde ederek müthiş başarıya imza atmıştı.

20. yıldönümü şerefine yeniden vizyona gireceği açıklanan kült film, 30 Ağustos’ta hayranlarına bir kez daha merhaba diyecek. AMC Theatres, Matrix’in Dolby Vision ve Dolby Atmos'ta daha iyi bir sinema deneyimi yaşatmak için yenilendiğini açıkladı. Dolby ise büyük heyecan yaratan bu haberi, retro tarzı bir fragman hazırlayarak duyurdu.

Yukarda da belirttiğimiz gibi Matrix, 30 Ağustos’ta beyaz perdeye geri dönecek ve 5 Eylül’e kadar vizyonda kalacak. Ek olarak, filmin yalnızca ABD’de yayınlanacağını üzülerek söyleyelim. Yine de Matrix gibi bir bilim kurgu klasiğini yeniden beyaz perdede görmek müthiş bir şey. Dolby Vision ve Dolby Atmos gibi en yeni sinema teknolojileriyle yenilenen filmin, hayranlarına müthiş bir deneyim yaşatacağına şüphe yok.

Bu arada, Warner Bros.’un Matrix üçlemesini yeniden çekeceğine dair söylentiler artarak devam ediyor. Konuyla ilgili yaptığımız son haberimize buradaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz.