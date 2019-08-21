The Matrix 4 Geliyor: Başrolde Yine Keanu Reeves ve Carrie-Anne Moss Olacak

Bilim kurgu sinemasının kült yapımlarından The Matrix, resmen geri dönüyor! Warner Bros.’un yaptığı açıklamaya göre, dördüncü devam filminin çekimleri gelecek yıl başlayacak. Keanu Reeves ve Carrie-Anne Moss’u başrolde izleceğimiz filmin senaristliğini ve yönetmenliğini Lana Wachowski üstlenecek.

Matrix hayranlarının tam 16 senedir beklediği haber nihayet geldi! Warner Bros. Başkanı Toby Emmerich, Variety 'ye yaptığı açıklamada, The Matrix 4 için çalışmaların resmen başladığını doğruladı.

Filmin yönetmenliğini ve senaristliğini, serinin yaratıcılarından Lana Wachowski'nin yapacağını söyleyen Emmerich, Lilly Wachowski'nin projeye geri dönüp dönmeyeceği hakkında ise henüz bir açıklama yapmadı.

Lana Wachowski'nin gerçek bir vizyoner olduğunu belirten Emmerich, başarılı sinemacının The Matrix evrenini daha da zenginleştireceği için çok mutlu olduklarını söyledi.

The Matrix 4’ün çekimleri gelecek yıl başlayacak. Serinin yıldızları Keanu Reeves ve Carrie-Anne Moss, ikonik rollerine geri dönecekler. Her ne kadar çok fazla ayrıntıya sahip olmasak da, serinin dördüncü halkasında daha genç bir Morpheus izleyebiliriz.

Bildiğiniz üzere The Matrix triosunda Morpheus karakterine Laurence Fishburne hayat vermişti. Eğer beklediği gibi olursa, ünlü aktör projede yer almayabilir. Nitekim gelen haberler, Warner Bros.’un genç Morpheus için farklı aktörlerle görüşmeler gerçekleştirdiği yönünde.

The Matrix 4 ile ilgili bildiklerimiz şimdilik bunlardan ibaret; ancak yeni detaylar gün yüzüne çıktığı takdirde sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz. Takipte kalın!