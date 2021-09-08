The Matrix Resurrections Fragman Tarihi Açıklandı

Dünya genelinde çok sayıda izleyici tarafından sabırsızlıkla beklenen The Matrix Resurrections fragman tarihi belli oldu. Peki, The Matrix 4'ün fragmanı ne zaman yayımlanacak? Konuya ilişkin merak edilen tüm detaylar haberimizde.

The Matrix Resurrections Fragman Ne Zaman Çıkacak?

Tüm dünyada büyük bir popülerliğe sahip olan The Matrix serisinin dördüncü filminin adı geçtiğimiz haftalarda açıklanmıştı. The Matrix Resurrections olarak isimlendirilen film ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

Matrix serisinin dördüncü filmine ait ilk fragmanın ne zaman yayımlanacağı belli oldu. Fragman, 9 Eylül 2021 tarihinde saat 15.58'de popüler video paylaşım platformu YouTube üzerinden paylaşılacak. Fragman tarihinin duyurulmasıyla birlikte heyecan seviyesi önemli ölçüde arttı.

Fragmanı beklerken whatisthematrix.com web sitesini ziyaret edebilir, mavi ve kırmızı hapları seçerek yeni filme ait görüntülere göz atabilirsiniz. İki videonun Warner Bros.'un geçtiğimiz ay Cinemacon'da paylaştığı fragmandan bazı kısımlar olduğu tahmin ediliyor. Bu videoların çok kısa olduğunu belirtelim.

CinemaCon ektinliğinde gösterilen görüntüleri izleyenler yeni Matrix filminin aksiyon dolu sahnelere sahip olduğunu ve filmin başarılı bir sinematografisi olduğunu belirtmişti. Serinin ilk üç filmini Wachowski kardeşler yönetmişti. Paylaşılan bilgilere göre Lilly Wachowski, eğlence sektörüne uzun bir ara veriyor.

Matrix 4 (The Matrix Resurrections) Çıkış Tarihi Ne Zaman?

The Matrix serisinin yeni filmi 22 Aralık tarihinde sinemalarda vizyona girecek ve HBO Max isimli popüler dijital yayın platformunda yayımlanacak. Serinin ilk üç filmini Netflix üzerinden izleyebilirsiniz.

Matrix 4 (The Matrix Resurrections) Oyuncuları

Keanu Reeves

Carrie-Anne Moss

Christina Ricci

Jessica Henwick

Ellen Hollman

Priyanka Chopra Jonas

Jonathan Groff

Yahya Abdul-Mateen II

Neil Patrick Harris

Jada Pinkett Smith

Daniel Bernhardt

Lambert Wilson

Max Reimelt

Brian J. Smith

Telma Hopkins

Erendira Ibarra

Andrew Lewis Caldwell

Ian Pirie

Yeni filmin oyuncu kadrosunda Keanu Reeves, Jessica Henwick, Yahya Abdul-Mateen II, Christina Ricci, Carrie-Anne Moss, Neil Patrick Harris, Priyanka Chopra Jonas ve Ellen Hollman gibi isimler yer alıyor.

Bilim kurgu ve aksiyon ögelerinin yer aldığı yeni Matrix filmi hakkında ne düşünüyorsunuz? Konu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.