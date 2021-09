The Matrix Resurrections İçin 180.000 Fragman Oluşturuldu

The Matrix Resurrections fragmanı kısa bir süre sonra yayınlanacak, ancak ana fragman öncesinde 180.000 görüntünün yer aldığı teaser'ları izleyebilirsiniz. Warner Bros., yaklaşmakta olan filmi The Matrix: Resurrections'ın ilk fragmanını tanıtmak için oldukça yeni bir strateji benimsedi.

Yeniden canlandırılan web sitesi WhatIsTheMatrix.com'u ziyaret eden kullanıcılar, orijinal The Matrix'e açık bir referans olan kırmızı ve mavi hapla karşılaşacaklar. Her iki haptan birini seçmek, merakla beklenen dördüncü filmde yer alan rastgele sahnelerin kısa teaser'larını otomatik olarak oynatacaktır.

Söylenenlere göre bu teaser'ların toplamda 180.000 varyasyonu var. Fandango editörü Erik Davis'e yaptığı açıklamada Warner Bros., "Site, seçilen hap ve günün saatine göre 180 binden fazla benzersiz teaser videodan birini mümkün kılacak" dedi.

Doğal olarak bu binlerce çekim sahnesinde görülecek çok şey var. Ancak en dikkat çekici kısım, doğal olarak, geri dönen kahramanlara Neo (Keanu Reeves) ve Trinity'ye (Carrie-Anne Moss) bir bakış sağlaması oldu. Bununla birlikte rolleri şu anda tamamlanmamış olan Yahya Abdul-Mateen II (Aquaman) ve Jessica Henwick (Marvel: Iron Fist) gibi filme yeni gelen bazı oyunculara da göz atabilirsiniz.

The choice is yours. Trailer Thursday at 6AM PT. Visit https://t.co/DigV2OPEoT #TheMatrixMovie pic.twitter.com/6O5173NoDX