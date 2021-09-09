The Matrix Resurrections İçin 180.000 Fragman Oluşturuldu

The Matrix Resurrections fragmanı kısa bir süre sonra yayınlanacak, ancak ana fragman öncesinde 180.000 görüntünün yer aldığı teaser'ları izleyebilirsiniz. Warner Bros., yaklaşmakta olan filmi The Matrix: Resurrections'ın ilk fragmanını tanıtmak için oldukça yeni bir strateji benimsedi.

The Matrix Resurrections fragmanını siz belirleyin

Yeniden canlandırılan web sitesi WhatIsTheMatrix.com'u ziyaret eden kullanıcılar, orijinal The Matrix'e açık bir referans olan kırmızı ve mavi hapla karşılaşacaklar. Her iki haptan birini seçmek, merakla beklenen dördüncü filmde yer alan rastgele sahnelerin kısa teaser'larını otomatik olarak oynatacaktır.

Söylenenlere göre bu teaser'ların toplamda 180.000 varyasyonu var. Fandango editörü Erik Davis'e yaptığı açıklamada Warner Bros., "Site, seçilen hap ve günün saatine göre 180 binden fazla benzersiz teaser videodan birini mümkün kılacak" dedi.

Doğal olarak bu binlerce çekim sahnesinde görülecek çok şey var. Ancak en dikkat çekici kısım, doğal olarak, geri dönen kahramanlara Neo (Keanu Reeves) ve Trinity'ye (Carrie-Anne Moss) bir bakış sağlaması oldu. Bununla birlikte rolleri şu anda tamamlanmamış olan Yahya Abdul-Mateen II (Aquaman) ve Jessica Henwick (Marvel: Iron Fist) gibi filme yeni gelen bazı oyunculara da göz atabilirsiniz.

Tüm bunlar, 9 Eylül 2021 tarihinde saat 15.58'de popüler video paylaşım platformu YouTube üzerinden paylaşılacak olan resmi fragmana öncülük etmesi için yapılıyor. Yine de filmi uzun süredir bekleyen Matrix hayranları için oldukça benzersiz bir yaklaşım.

The Matrix serisinin yeni filmi 22 Aralık tarihinde sinemalarda vizyona girecek ve HBO Max isimli popüler dijital yayın platformunda yayımlanacak. Yeni filmin oyuncu kadrosunda Keanu Reeves, Jessica Henwick, Yahya Abdul-Mateen II, Christina Ricci, Carrie-Anne Moss, Neil Patrick Harris, Priyanka Chopra Jonas ve Ellen Hollman gibi isimler yer alıyor.

Matrix 4 (The Matrix Resurrections) Oyuncuları

Keanu Reeves

Carrie-Anne Moss

Christina Ricci

Jessica Henwick

Ellen Hollman

Priyanka Chopra Jonas

Jonathan Groff

Yahya Abdul-Mateen II

Neil Patrick Harris

Jada Pinkett Smith

Daniel Bernhardt

Lambert Wilson

Max Reimelt

Brian J. Smith

Telma Hopkins

Erendira Ibarra

Andrew Lewis Caldwell

Ian Pirie

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