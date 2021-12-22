The Matrix Resurrections İnceleme Puanları Kafa Karıştırdı

Keanu Reeves'in ve John Wick gibi son projelerinin büyük bir hayranı olmama rağmen, The Matrix: Resurrections hakkında biraz endişeliyim. The Matrix Resurrections inceleme puanları da bu endişeyi doğruluyor.

İlk filmi herkes gibi sevdim, ikincisinin iyi olduğunu düşündüm ve üçüncüsü hakkında içten içe beğenmemek dışında pek bir şey hatırlayamıyorum. Son inceleme puanlarına göre Resurrections ortada bir yere yerleşecek gibi görünüyor.

Halihazırda Resurrections ve Reloaded Rotten Tomatoes'da aynı puana sahip. Dördüncü filmin Rotten Tomatoes puanı %71 (önümüzdeki günlerde birkaç puan yukarı veya aşağı değişebilir), ikinci film ise %73 puana sahip.

Bu arada orijinal Matrix'in %88'lik bir puanı olduğunu hatırlatmak gerekiyor ve bu, filmin ne kadar çığır açıcı ve harika olduğu göz önüne alındığında açıkçası düşük görünüyor.

The Matrix Resurrections'ın IMDb puanı olarak da 6.6 puanı olduğunu belirtmek gerekiyor. Filmin henüz çıkış yapmadığını ve binlerce kişi tarafından izlenmediğini, yani puanın değişebileceğini unutmamak gerekiyor.

The Matrix Resurrections inceleme puanları ne diyor?

The Matrix'in ilk etapta devam filmlerine ihtiyacı olduğundan emin değilim. Tek başına bir film olarak, oldukça mükemmel bir aksiyon/bilimkurgu yapımı. Gizemli ve heyecan verici bir hikaye, birçok harika karakter, yenilikçi bir senaryo ve nispeten yeterli aksiyon sahnelerine sahip.

Yine de bazı eleştirmenler, son derece olumsuz eleştiriler yaptı. Ancak olumsuz incelemelerin çoğu oldukça hafif, çünkü Resurrections'ın sunabileceği pek bir şey olmadığına dikkat çekiyor. Matrix serisini yeniden canlandırmak şöyle dursun, daha çok bitmiş bir şeye saygı duruşu gibi geliyor.

Chicago Sun-Times'tan Richard Roeper şöyle yazıyor:

“Matrix Resurrections harika görünümlü bir film. Reeves ve Moss bize üçlemede ne kadar ikonik bir ekip kurduklarını hatırlatıyor, ancak temalar kişinin kimliğini bulma, özgür irade, daha büyük iyiliğe hizmet etmek için inanç sıçramaları yapma temaları üzerine kurulu. Bunların hepsini zaten diğer filmlerde izlemiştik ve nihayetinde bu, cesur ve yeni bir bölümden ziyade geçmişe saygı duyan bir yapım gibi geliyor.”

The Detroit News'tan Adam Graham, aksiyon sahnelerinden yakınıyor.

Associated Press'ten Jake Coyle, "Matrix Resurrections inişli çıkışlı bir yolculuk olabilir ama yine de bir yolculuktur." ifadelerini kullandı.

Forbes yorumcusu Scott Mendelson, filmin temalarını ve komedi dokunuşlarını aksiyondan daha çok beğenerek, “The Matrix Resurrections, derinden kişisel bir romantik komedi, genel dünyadan çok Neo ve Trinity'nin kaderini umursuyor. Keşke daha iyi (veya daha az) bir aksiyon filmi olsaydı, ama insanların birbirleriyle konuştuğu sahneler umulduğu kadar büyüleyici." dedi.