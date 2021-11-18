The Matrix Resurrections Posteri Yayımlandı

The Matrix Resurrections posteri paylaşıldı. Dünya genelinde milyonlarca izleyici tarafından merak içerisinde beklenen yeni Matrix filminin posteri beğeni topladı. Matrix 4 olarak bilinen yeni filme ilişkin tüm ayrıntılar haberimizde.

The Matrix Resurrections Posteri Neler Sunuyor?

Duyurulduğu ilk günden itibaren çok sayıda izleyici tarafından merak içerisinde beklenmeye başlanan The Matrix Resurrections ile ilgili oldukça önemli bir gelişme yaşandı. Matrix 4 olarak da bilinene yeni filme ait poster yayımlandı.

Sosyal medya üzerinden paylaşılan posterde Neo, Trinity ve Morpheus gibi karakterler yer alıyor. Filmin resmi Twitter hesabı üzerinden yapılan paylaşım 9 binden fazla retweet ve 39 bini aşkın beğeni aldı. Çok sayıda izleyici tarafından beğenilen postere aşağıda yer alan tweet üzerinden göz atabilirsiniz.

Step back into the Matrix with this new poster for The Matrix Resurrections. Watch it in theaters and on HBO Max* this Christmas. #TheMatrix pic.twitter.com/85le51WcRg — The Matrix Resurrections (@TheMatrixMovie) November 17, 2021

Matrix 4 (The Matrix Resurrections) Ne Zaman Çıkacak?

The Matrix serisinin yeni filmi 22 Aralık tarihinde sinemalarda vizyona girecek. Film sinemaların yanı sıra çıkış tarihinden itibaren 31 gün boyunca HBO Max isimli popüler dijital yayın platformunda yer alacak. Serinin ilk üç filmini Netflix isimli popüler dijital yayın hizmeti üzerinden izleyebilirsiniz.

Geçtiğimiz haftalarda Matrix serisinin dördüncü filminin yaş sınırı ile ilgili bir açıklama yapıldı. Yapılan açıklamaya göre The Matrix Resurrections isimli yapım 18+ yaş sınırı ile sinemalarda vizyona girecek. The Matrix, The Matrix Reloaded ve The Matrix Revolutions isimli yapımlar da 18+ yaş sınırı ile vizyona girmişti.

Aksiyon ve bilim kurgu ögelerine sahip olan yapımın yönetmenliğini Lana Wachowski üstlendi. Filmin senarist kadrosunda Lana Wachowski, Aleksandar Hemon ve David Mitchell yer alıyor.

Matrix 4 (The Matrix Resurrections) Oyuncuları

Keanu Reeves (Neo)

Carrie-Anne Moss (Trinity)

Christina Ricci

Jessica Henwick (Bugs)

Ellen Hollman

Priyanka Chopra Jonas

Jonathan Groff

Yahya Abdul-Mateen II (Morpheus)

Neil Patrick Harris

Jada Pinkett Smith (Niobe)

Daniel Bernhardt (Johnson)

Lambert Wilson (Merovingian)

Max Reimelt

Brian J. Smith

Telma Hopkins

Erendira Ibarra

Andrew Lewis Caldwell

Ian Pirie (Lieutenant)

Yeni filmin oyuncu kadrosunda Keanu Reeves, Jessica Henwick, Yahya Abdul-Mateen II, Christina Ricci, Carrie-Anne Moss, Neil Patrick Harris, Priyanka Chopra Jonas ve Ellen Hollman gibi isimler yer alıyor.