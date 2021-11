The Matrix Resurrections Posteri Yayımlandı

The Matrix Resurrections posteri paylaşıldı. Dünya genelinde milyonlarca izleyici tarafından merak içerisinde beklenen yeni Matrix filminin posteri beğeni topladı. Matrix 4 olarak bilinen yeni filme ilişkin tüm ayrıntılar haberimizde.

Duyurulduğu ilk günden itibaren çok sayıda izleyici tarafından merak içerisinde beklenmeye başlanan The Matrix Resurrections ile ilgili oldukça önemli bir gelişme yaşandı. Matrix 4 olarak da bilinene yeni filme ait poster yayımlandı.

Sosyal medya üzerinden paylaşılan posterde Neo, Trinity ve Morpheus gibi karakterler yer alıyor. Filmin resmi Twitter hesabı üzerinden yapılan paylaşım 9 binden fazla retweet ve 39 bini aşkın beğeni aldı. Çok sayıda izleyici tarafından beğenilen postere aşağıda yer alan tweet üzerinden göz atabilirsiniz.

Step back into the Matrix with this new poster for The Matrix Resurrections. Watch it in theaters and on HBO Max* this Christmas. #TheMatrix pic.twitter.com/85le51WcRg