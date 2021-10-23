The Matrix Resurrections Yaş Sınırı Belli Oldu!
The Matrix Resurrections yaş sınırı açıklığa kavuştu. Peki, The Matrix Resurrections kaç yaş ve üstü tarafından izlenebilecek? İşte merak edilen tüm detaylar!
The Matrix Resurrections yaş sınırı açıklandı. Peki, çok sayıda izleyici tarafından merak içerisinde beklenen yeni Matrix filmini izlemek için minimum kaç yaşında olunması gerekiyor? Yapılan açıklama ile ilgili merak edilen detaylar haberimizde.
The Matrix Resurrections Yaş Sınırı Kaç Oldu?
Tüm dünyada büyük bir popülerliğe sahip olan The Matrix serisinin dördüncü filminin fragmanı geçtiğimiz haftalarda yayımlanmıştı. The Matrix Resurrections olarak isimlendirilen film ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı.
Netflix Kasım 2021 İçerikleri Belli Oldu
Netflix Kasım 2021 içerikleri duyurdu. Kullanıcı sayısı açısından dünyanın en büyük dijital yayın platformu olmaya devam eden Netflix'in kütüphanesine önümüzdeki ay sabırsızlıkla beklenen pek çok içerik eklenecek.
Matrix serisinin dördüncü filminin yaş sınırı ile ilgili bir açıklama yapıldı. Yapılan açıklamaya göre The Matrix Resurrections isimli yapım 18+ yaş sınırı ile sinemalarda vizyona girecek. The Matrix, The Matrix Reloaded ve The Matrix Revolutions isimli yapımlar da 18+ yaş sınırı ile vizyona girmişti.
Aksiyon ve bilim kurgu ögelerine sahip olan yapımın yönetmenliğini Lana Wachowski üstlendi. Filmin senarist kadrosunda Lana Wachowski, Aleksandar Hemon ve David Mitchell yer alıyor.
Matrix 4 (The Matrix Resurrections) Ne Zaman Çıkacak?
The Matrix serisinin yeni filmi 22 Aralık tarihinde sinemalarda vizyona girecek. Film sinemaların yanı sıra çıkış tarihinden itibaren 31 gün boyunca HBO Max isimli popüler dijital yayın platformunda yer alacak. Serinin ilk üç filmini Netflix isimli popüler dijital yayın hizmeti üzerinden izleyebilirsiniz.
Matrix 4 (The Matrix Resurrections) Oyuncuları
- Keanu Reeves (Neo)
- Carrie-Anne Moss (Trinity)
- Christina Ricci
- Jessica Henwick (Bugs)
- Ellen Hollman
- Priyanka Chopra Jonas
- Jonathan Groff
- Yahya Abdul-Mateen II (Morpheus)
- Neil Patrick Harris
- Jada Pinkett Smith (Niobe)
- Daniel Bernhardt (Johnson)
- Lambert Wilson (Merovingian)
- Max Reimelt
- Brian J. Smith
- Telma Hopkins
- Erendira Ibarra
- Andrew Lewis Caldwell
- Ian Pirie (Lieutenant)
Yeni filmin oyuncu kadrosunda Keanu Reeves, Jessica Henwick, Yahya Abdul-Mateen II, Christina Ricci, Carrie-Anne Moss, Neil Patrick Harris, Priyanka Chopra Jonas ve Ellen Hollman gibi isimler yer alıyor.
Bilim kurgu ve aksiyon ögelerinin yer aldığı yeni Matrix filmi hakkında ne düşünüyorsunuz? Dünya genelinde oldukça büyük bir popülerliğe sahip olan Matrix serisinin yeni filmi ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.
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