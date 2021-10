The Matrix Resurrections Yaş Sınırı Belli Oldu!

The Matrix Resurrections yaş sınırı açıklandı. Peki, çok sayıda izleyici tarafından merak içerisinde beklenen yeni Matrix filmini izlemek için minimum kaç yaşında olunması gerekiyor? Yapılan açıklama ile ilgili merak edilen detaylar haberimizde.

The Matrix Resurrections Yaş Sınırı Kaç Oldu?

Tüm dünyada büyük bir popülerliğe sahip olan The Matrix serisinin dördüncü filminin fragmanı geçtiğimiz haftalarda yayımlanmıştı. The Matrix Resurrections olarak isimlendirilen film ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

Matrix serisinin dördüncü filminin yaş sınırı ile ilgili bir açıklama yapıldı. Yapılan açıklamaya göre The Matrix Resurrections isimli yapım 18+ yaş sınırı ile sinemalarda vizyona girecek. The Matrix, The Matrix Reloaded ve The Matrix Revolutions isimli yapımlar da 18+ yaş sınırı ile vizyona girmişti.

Aksiyon ve bilim kurgu ögelerine sahip olan yapımın yönetmenliğini Lana Wachowski üstlendi. Filmin senarist kadrosunda Lana Wachowski, Aleksandar Hemon ve David Mitchell yer alıyor.

Matrix 4 (The Matrix Resurrections) Ne Zaman Çıkacak?

The Matrix serisinin yeni filmi 22 Aralık tarihinde sinemalarda vizyona girecek. Film sinemaların yanı sıra çıkış tarihinden itibaren 31 gün boyunca HBO Max isimli popüler dijital yayın platformunda yer alacak. Serinin ilk üç filmini Netflix isimli popüler dijital yayın hizmeti üzerinden izleyebilirsiniz.

Matrix 4 (The Matrix Resurrections) Oyuncuları

Keanu Reeves (Neo)

Carrie-Anne Moss (Trinity)

Christina Ricci

Jessica Henwick (Bugs)

Ellen Hollman

Priyanka Chopra Jonas

Jonathan Groff

Yahya Abdul-Mateen II (Morpheus)

Neil Patrick Harris

Jada Pinkett Smith (Niobe)

Daniel Bernhardt (Johnson)

Lambert Wilson (Merovingian)

Max Reimelt

Brian J. Smith

Telma Hopkins

Erendira Ibarra

Andrew Lewis Caldwell

Ian Pirie (Lieutenant)

Yeni filmin oyuncu kadrosunda Keanu Reeves, Jessica Henwick, Yahya Abdul-Mateen II, Christina Ricci, Carrie-Anne Moss, Neil Patrick Harris, Priyanka Chopra Jonas ve Ellen Hollman gibi isimler yer alıyor.

Bilim kurgu ve aksiyon ögelerinin yer aldığı yeni Matrix filmi hakkında ne düşünüyorsunuz? Dünya genelinde oldukça büyük bir popülerliğe sahip olan Matrix serisinin yeni filmi ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.