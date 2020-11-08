Layers of Fear stüdyosunun arkasındaki isim Bloober Team tarafından geliştirilen korku oyunu The Medium çıkış tarihi ertelendi. Oyunun resmi çıkış tarıhı ilk olarak aynı ekip tarafından yayımlanan fragmanla birlikte duyurulmuştu. PC (Steam), Xbox Series S ve Xbox Series X için geliştirilen video oyununun 10 Aralık 2020 tarihinde piyasaya sürülmesi bekleniyordu ancak video oyunu beklenmedik bir şekilde ertelendi.

The Medium Çıkış Tarihi Neden Ertelendi?

Bloober Team, The Medium çıkış tarihi ertelenmesine ilişkin yaptığı açıklamada bu erteleme kararını vermekte çok zorlandıklarını ancak yeni tip koronavirüsün tüm dünyada etkisini sürdürmeye devam etmesinden ve piyasadaki diğer video oyunlarının durumundan ötürü böyle bir karar alındığını söyledi. Geliştirici ekibi ayrıca bugüne kadar yapılan en çok korkutan video oyunu sunmakta kararlı olduğunu da dile getirdi.

Oyunun geliştiricisi, yeni çıkış tarihine kadar ellerinde olan süre içerisinde bu zamana kadar geliştirilmiş korku oyunlarına yeni bir soluk getireceğini ve bütün bunların tamamen yenilikçi bir vizyonla yapılacağını iddia etti ve bu süre içerisinde oyuncuları video oyunu hakkında bilgilendirmeye devam edileceğini ifade etti.

Oyun, yeni tip koronavirüs ve şu an oyun sektörünün geçtiği zorlu süreçten ötürü 28 Ocak 2021 tarihine ertelendi.

The Medium Minimum Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 10 (64 bit)

İşlemci: Intel Core™ i5-6600 / AMD Ryzen 5 2500X

RAM: 8 GB

Ekran Kartı: @1080p NVIDIA GeForce GTX 1060 6GB / AMD Radeon R9 390X (veya 4 GB VRAM’li muadili)

DirectX: Versiyon 11

Depolama Alanı: 30 GB kullanılabilir alan

Ses Kartı: DirectX uyumlu

The Medium Önerilen Sistem Gereksinimleri

İşletim sistemi: Windows 10 (64 bit)

İşlemci: Intel Core™ i5-9600 / AMD Ryzen 7 3700X

RAM: 16 GB

Ekran Kartı: @1080p NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti / Radeon RX Vega 56 | @4K NVIDIA GeForce RTX 2070 / Radeon RX 5700 XT

DirectX: 12

Depolama Alanı: 30 GB kullanılabilir alan

Ses Kartı: DirectX uyumlu