The Medium Hikaye Fragmanı Oldukça İlgi Çekici Görünüyor

Mayıs ayındaki Inside Xbox programında duyurulması ile dikkatleri üzerine çeken The Medium, hikaye fragmanı ile karşımıza çıktı. Bloober Team tarafından geliştirilen oyun, korku türünde bir hayli iddialı olacakmış gibi görünüyor. Detaylar haberimizde.

Müzikleri Silent Hill serisi ile tanıdığımız Akira Yamaoka ve birçok ödül almış Arkadiusz Reikowski tarafından bestelenen oyunda, bu yılın son çeyreğinde PC (Steam) ve Xbox Series S / X için satışa sunulacak olmasının yanı sıra Xbox Game Pass aboneleri de ek bir ücret ödemeden erişim sağlayabilecekler.

Krakow şehrinde geçecek olan hikayede, Marianne isimli bir karakteri yöneteceksiniz. Hem gerçek hem de ruhsal bir dünyada yaşayan karakteriniz, bir çocuğun cinayetiyle ilgili bir vizyon sonrasında bu trajedinin arkasındaki gerçeği ortaya çıkartabilmek için terk edilmiş bir otele seyahat ediyor ve cevapları aramaya başlayacak.

Oynanış olarak ruhsal yetenekleri olan karakterimiz ile oyunda diğer karakterlerin deneyimleyemediği şeyleri deneyimleyecek, duyamadığı şeyleri duyacak ve göremediği şeyleri görebilecek ve her iki dünyayı aynı zamanda araştırabileceksiniz. Bu da tabii ki yepyeni bir perspektif sunacak. Out of Body deneyimi sayesinde de, gerçek dünyada ulaşamadığınız yerlere diğer dünyayı kullanarak ulaşabileceksiniz. Ayrıca bazı bulmacaların çözümü de sadece bu şekilde mümkün olabilecek.

The Medium Hikaye Fragmanını Kaçırmayın

Bloober Team tarafından yayınlanmış olan yeni fragmanda, tanıdık isim Troy Baker tarafından canlandırılan varlık The Maw, hikayenin geçeceği Niwa oteli ve gizemli maskeli kız Sadness ekranımıza geliyor. Keyifli seyirler dileriz!