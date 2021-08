The Medium PlayStation 5 Çıkış Fragmanı Yayınlandı

Bloober Team, The Medium PlayStation 5 çıkış fragmanını yayınladı. Polonya menşeli geliştiricinin son oyununun Sony konsolunun kullanıcıları ile buluşma zamanı yaklaşıyor. Detaylar haberimizde.

Blair Witch, Observer, Layers of Fear serisi ve son olarak The Medium ile başarılı işler çıkartan Bloober Team, bildiğiniz gibi Konami ile imzalanan anlaşma bağlamında üç farklı proje üzerinde çalışıyor. Ancak bu yılın başlarında PC ve Xbox Series için satışa sunduğu The Medium oyununu, önümüzdeki hafta içerisinde PlayStation 5 kullanıcılarıyla da buluşturmaya hazırlanıyor.

Herhangi bir çatışma mekaniği olmasa da, atmosferi ile Silent Hill serisini anımsatan ve hikayesi ile oyuncuları etkilemeyi başaran The Medium oyununda, Marianne isimli bir karakteri yönetiyoruz.

Hem gerçek hem de ruhsal bir dünyada yaşayan karakteriniz, bir çocuğun cinayetiyle ilgili bir vizyon sonrasında bu trajedinin arkasındaki gerçeği ortaya çıkartabilmek için terk edilmiş olan Niwa oteline seyahat ediyor ve cevapları aramaya başlıyor.

PlayStation 5 kullanıcılarıyla 3 Eylül 2021 tarihinde buluşmasının yanı sıra kutulu versiyonu da çıkacak olan oyun için, GamesCom 2021 fuarı sırasında yeni bir fragman daha yayınlandı. İki buçuk dakika civarı bir uzunluğa sahip olup, oynanış kısımları ile sinematik sahnelerin harmanlanması ile oluşturulan fragmanın bir hayli ilginç olduğunu söyleyebiliriz. Hikaye anlarına ek olarak, senaryoda karşımıza çıkacak olan karakterleri ve düşmanları da görebiliyoruz.

The Medium PlayStation 5 Çıkış Fragmanı Ürkütücü Görünüyor

Hatırlayacağınız üzere, geçtiğimiz haftalarda açıklama yapan Bloober Team DualSense kolundan ne yönde istifade edileceğini de detaylı bir şekilde gözler önüne sermişti.

Üretici Szymon Erdmanski tarafından belirtilene göre, ruh dünyanın belirli kısımlarında karşımıza çıkan güve kümelerinin arasından Spirit Shield ile geçerken düzinelerce güvenin kalkana çarptığını hissedebileceğiz. Out of Body yeteneğini kullanırken de, dokunsal geri bildirim özelliği sayesinde ne zaman geri dönmemizin gerektiğini titreşimin sıklığına göre anlayabileceğiz. Bu durum, ana karakterimizin nefesinin tükendiği zamanlarda da yaşanacak.

Uyumsal tetikleyiciler ise, belirli noktalara güç sağlamanız veya sizi yakaladığında The Maw yaratığından kurtulabilmek için kullanacağınız Spirit Blast yeteneğinde kendisini gösterecek. İlk etapta tetikleyicinin büyük bir direnci ile karşılaşacak iken, tam anlamıyla bastığınızda ise kademeli olarak gevşemeye başlayacak. Bu da yeterli enerjiyi aldığınızı ve deşarj etmeye hazır olduğunun göstergesi olacak.

Üretici Szymon Erdmanski, bunların yanı sıra DualSense hoparlörü, dokunmatik yüzey, ışıklı kısmı ve hareket kontrolleri için de destek sunduklarını dile getirmiş. Mesela tehlikede olduğunuz zaman kırmızıya dönecek olan ışık, The Maw yakınlardayken cep feneriniz ile eş zamanlı olarak sönüp yanacak. Dokunmatik yüzey objelerin üzerindeki ekoları bulmamızı sağlayacak iken, hareket kontrolleriyle kamerayı yönlendirebileceksiniz.