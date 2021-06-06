The Medium PS5 Platformuna mı Geliyor?

The Medium PS5 sürümü ile ilgili oldukça önemli bir gelişme yaşandı. Entertainment Software Rating Board (ESRB), psikolojik korku türündeki video oyununu PlayStation 5 platformu için derecelendirdi. Yaşanan bu gelişme, oyunun yeni nesil oyun konsoluna gelme ihtimalini önemli ölçüde arttırdı.

The Medium PS5'e Ne Zaman Gelecek?

Layers of Fear isimli yapım ile dünya genelinde büyük bir popülerliğe sahip olan Bloober Team tarafından geliştirilen The Medium, 2021 yılının ocak ayında PC ve Xbox Series X / S platformları için çıkışını gerçekleştirdi.

Kısa süre içerisinde dünya genelinde büyük bir başarı elde eden The Medium için çok önemli bir gelişme yaşandı. ESRB, psikolojik korku türündeki video oyununu PlayStation 5 platformu için derecelendirdi. Görünüşe göre geliştirici ekip, oyunun PC ve Xbox Series X / S platformlarındaki başarısını PlayStation 5'te devam ettirmek istiyor.

Başarılı video oyununun PS5 platformuna ne zaman çıkacağı henüz bilinmiyor. Bloomer Team tarafından konu ile ilgili resmi bir açıklamanın yapılmadığını belirtelim. Koch Media, mart ayında oyunun fiziksel bir sürümünü çıkarmayı planladığını duyurmuştu fakat fiziksel sürümün hangi platformlara çıkacağı konusunda detay paylaşmamıştı.

The Medium PlayStation 5 sürümü, 12 - 15 Haziran 2021 tarihleri arasında gerçekleşecek E3 2021 etkinliğinden önce duyurulabilir. Oyunun PC sürümü şu anda popüler dijital oyun mağazası Steam ve Microsoft Store'da yer alıyor. Başarılı yapımın ayrıca Xbox Game Pass isimli oyun abonelik sisteminin kütüphanesinde de yer aldığını belirtelim.

E3 2021'de Duyurulacak PS4 ve PS5 Oyunları Listesi

Anno: Mutationem

Batora: Lost Haven

Beasts of Marvavilla Island

Black Book

Chernobylite

Death Trash

Endling

Eternal Cylinder

Ghostrunner 2

Kitsune Tails

Kung Fu Kickball

Lamentum

Onsen Master

Serial Cleaners

Severed Steel

Shadow Warrior 3

Trifox

White Shadows

Sony Interactive Entertainment, dijital ortamda düzenlenecek olan E3 2021 etkinliğine katılmayacak fakat etkinlik esnasında PlayStation 4 ve PlayStation 5 platformları için geliştirilmekte olan video oyunlarını göreceğiz. Etkinlik sırasında duyurulması beklenen yapımlar arasında Shadow Warrior 3, Ghostrunner 2 ve Chernobylite bulunuyor.