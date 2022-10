The Midnight Club "Korkutucu" Bir Rekor Kırdı

Ekim ayı Netflix takvimi içerisinde beklenen dizilerden biri olan The Midnight Club, çok ilginç bir rekor kazandı. 7 Ekim'de gösterime giren The Midnight Club, bir bölümünde en fazla "jumpscare" barındıran dizi olarak tarihe geçti.

Ödül, 6 Ekim tarihinde New York Comic Con sırasında düzenlenen panelde Guinness Dünya Rekoru hakemi Andrew Glass tarafından takdim edildi. The Midnight Club'ın detaylarının konuşulduğu panele dizinin ortak yapımcılarından ünlü Mike Flanagan da katıldı. Rekor açıklamasına göre The Midnight'ın yalnızca bir bölümünde 21 kere jumpscare sahnesi yer aldı.

The Midnight Club: "Korku Hikayelerinin Ardındaki Hikaye"

Bizi 90'ların en sevilen janralarından biri olan korku türü içerisinde bir yolculuğa çıkaran The Midnight Club, Brightcliffe adlı bir bakımevinde yaşayan ölümcül hastalığa sahip gençlerin hikayesine konuk ediyor. Hikayeye göre bakımevinde vefat eden arkadaşlarını yadederek mezarları başında kadeh kaldırıp onlarla iletişim kurmaya çalışan gençler, bir dizi sanrılar ve hayaletler görmeye başlar. Brightcliffe salonlarında dolaşan hayaletlerin yalnızca gençlerin en büyük korkularının bir tezahürü mü yoksa gerçek mi oldukları ise büyük bir muammadır.

Netflix'in başarılı korku yapımı, 90'ların klasik korku hikayelerini taklit etse de kendiyle dalga geçme çizgisiyle korkutma çizgisini çok iyi yakalamış bir dizi olarak öne çıkıyor. Ekim ayının en çok izlenen içeriklerinden biri olması beklenen The Midnight Club, şu an Netflix üzerinden takip edilebiliyor.