The Nun Filminin Reklamları Çok Korkunç Olmaları Sebebiyle Kaldırıldı

YouTube, son zamanlarda neredeyse her videoda kendini gösteren korku filmi The Nun için yayınlanan reklamları kaldırma kararı aldı. Ünlü internet sitesi, The Nun reklamlarının şiddet ve çok edici içerik kullanmama kuralını ihlal etmeleri sebebiyle kaldırıldığını duyurdu.

(Kaldırılan The Nun reklam filmi - açmadan önce dikkali olun!)

Dünyanın en çok ziyaret edilen internet sitelerinden bir tanesi olan YouTube, sıkı reklam politikaları uygulamasıyla biliniyordu. YouTube’un kurallarından bir tanesiyse “şok ve korku yoluyla reklam yapma” yasağıydı. Yani herhangi bir ürün ya da medyanın reklamları, izleyenleri korkutacak ya da şok edecek şekilde yapılamıyordu. The Nun ismi verilen korku filminin reklamlarıysa son zamanlarda en çok şikayet alanlar arasına girmişti. Korkunç bir kadının ansızın ekranda belirdiği reklamlar birçok YouTube kullanıcısının canını sıkmış ve reklamın kaldırılması için 135 binden fazla tweet atılmıştı.

Gelen şikayetleri gözden geçiren YouTube ise The Nun reklamlarını kaldırma kararı aldı. Sadece altı saniye süren reklamın başında her ne kadar “korkudan yerinden zıplama” uyarısı yapılıyor olmasına karşın, reklamın sonunda ansızın beliren ve yüksek sesle çığlık atan kadın, birçok YouTube kullanıcısını hazırlıksız yakalamıştı. Bundan sonra The Nun için verilen bu reklamın site üzerinde görüntülenemeyeceğini söyleyen YouTube, konu hakkında daha derinlemesine inceleme yapacaklarını belirtti.

Hiç beklemediğiniz anda bağırarak ekranda beliren kadın modasıysa 2003 yılına kadar dayanıyor. Küçük bir küpü dar bir yoldan geçirmeye çalıştığınız flaş oyunla iyice viral haline alan “korkunçlu kadınlar”, internetin her köşesinde karşınıza çıkabiliyordu. Bu yolla filmlerinin reklamını yapmak isteyen yapımcıysa YouTube’tan gelen cevabın ardından yeni reklam politikaları üreteceğini dile getirdi.