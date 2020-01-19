The Order: 1886'ın Devam Oyunu PlayStation 5 İçin Geliştiriliyor Olabilir

PlayStation 5 konsolunun önümüzdeki ay gerçekleştirileceği iddia edilen bir PlayStation etkinliği sırasında gösterilmesi bekleniyor. Şimdilik Sony cephesi bununla ilgili bir açıklama yapmış değil. Haliyle kesin gözüyle bakmak da mümkün değil ama The Order: 1886 için bir devam oyunu üzerinde çalışıldığı ve bahsi geçen etkinlik sırasında duyurulacağına dair enteresan bir iddia ortaya atıldı.

Geçtiğimiz aylarda, Ready At Dawn stüdyosunun yeni bir proje üzerinde çalıştığını öğrenmiştik. Bu proje ile ilgili tahminde bulunabileceğimiz herhangi bir detay verilmemişti ama beklentiler elbette Sir Galahad'ın hikayesinin devamında neler olduğunu göreceğimiz bir oyundu. Çünkü, The Order: 1886 ikinci bir oyuna kapı açacak şekilde bitiyordu. Beklediğimiz oyun ise PlayStation 5 ile gelebilir.

NeoGAF kullanıcılarından OsirisBlack, Ready At Dawn stüdyosunun yeni oyununu gördüğünü iddia ettiği bir paylaşımda bulundu. Bir yaratıkla olan çatışma sahnesinin anlatıldığı paylaşımda, dikkat çeken noktalar ise çatışma öncesinde ana karakterin omzuna monte edilmiş bir cihaz ile loş bir odayı araştırdığından ve sonrasında da çatıştığı yaratığın sarı renk gözlerinin olduğundan bahsedilen noktalar. Hatta bu yaratık konuşabiliyormuş da. Bildiğiniz gibi The Order: 1886 oyunundaki yaratıkların da gözleri sarı renkti ve çatışma sırasında bizimle konuşabildiklerini de görmüştük. Omza monte edilmiş cihazı ise zaten hatırlamışsınızdır ki unutmak mümkün değil.

OsirisBlack bu detaylara ek olarak, gösterim sırasında sinematik sahnelerden çok oynanışın ön planda, ışıklandırmanın ve fizik etkilerinin ise başka bir seviyede olduğunu söylemeden de geçmemiş. Ayrıca God of War oyunundaki gibi Single Shot sisteminin kullanıldığı söylenen oyunda, oynanış kısmı ile sinematik sahne arasındaki geçişler kesintisiz gerçekleşiyormuş.

Doğrusunu söylemek gerekirse, sırf bu detaylara bakarak The Order: 1886 oyununun devamının geleceği konusunda kesin bir yargıya varmak zor ama OsirisBlack isimli kullanıcının PlayStation 4 Pro duyurusu öncesinde konsolun çoğu detayını hatasız aktarmasını hesaba katacak olursak, bu sızıntı bilgileri de dikkate alabiliriz ve sanki yıllar sonra Sir Galahad ile yeni bir maceraya çıkacakmışız gibi görünüyor. Bekleyelim, görelim.