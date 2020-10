Rol Yapma Oyunu The Outer Worlds'ün Steam Tarihi Duyuruldu

The Outer Worlds Steam kullanıcılarıyla yakında buluşacak. Obsidian Entertainment kullanıcıları sevindirecek duyurusunu yaptı. The Outer Worlds'ün Steam tarihi netleşti. Detaylar haberimizde.

Rol Yapma Oyunu türünde rüştünü ispat etmiş olan Obsidian Entertainment, bunu The Outer Worlds ile devam ettirmişti. 2018 yılının The Game Awards şovunda duyurulmuş olan oyun, Epic Games ile Microsoft arasındaki anlaşmadan dolayı 25 Ekim 2019 tarihinde PC platformunda bir yıllığına Epic Games Store üzerinden satışa sunulmuştu. Anlaşmaya bağlı olan süre yakın bir zaman içinde dolacak ve haliyle Rol Yapma Oyunu, bu ay içerisinde en nihayetinde Steam mağazasına da gelecek. Geliştirici Obsidian Entertainment da oyunculara müjdeli haberi sonunda verdi.

Twitter üzerinden bir paylaşım yapan Amerika menşeli stüdyo, The Outer Worlds oyununun 23 Ekim 2020 tarihinde Steam mağazası üzerinden de satışa sunulacağını duyurdu. Hatta buradan ulaşabileceğiniz Steam sayfasının da açılmış olduğunu belirtelim. Eğer oyun için sabırsızlıkla gün sayıyorduysanız, önünüzde iki haftadan az bir zamanın kaldığını söyleyebiliriz.

The Board is excited to inform you that job openings for employees through Steam will be opening on Oct 23! Your shift begins in 2 weeks, spacers, so start your preparations today! 🚀✨https://t.co/Hm7myuqXqs pic.twitter.com/LquEgz7njq