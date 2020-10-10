Rol Yapma Oyunu The Outer Worlds'ün Steam Tarihi Duyuruldu

The Outer Worlds Steam kullanıcılarıyla yakında buluşacak. Obsidian Entertainment kullanıcıları sevindirecek duyurusunu yaptı. The Outer Worlds'ün Steam tarihi netleşti. Detaylar haberimizde.

Rol Yapma Oyunu türünde rüştünü ispat etmiş olan Obsidian Entertainment, bunu The Outer Worlds ile devam ettirmişti. 2018 yılının The Game Awards şovunda duyurulmuş olan oyun, Epic Games ile Microsoft arasındaki anlaşmadan dolayı 25 Ekim 2019 tarihinde PC platformunda bir yıllığına Epic Games Store üzerinden satışa sunulmuştu. Anlaşmaya bağlı olan süre yakın bir zaman içinde dolacak ve haliyle Rol Yapma Oyunu, bu ay içerisinde en nihayetinde Steam mağazasına da gelecek. Geliştirici Obsidian Entertainment da oyunculara müjdeli haberi sonunda verdi.

The Outer Worlds Steam'e Ne Zaman Geliyor?

Twitter üzerinden bir paylaşım yapan Amerika menşeli stüdyo, The Outer Worlds oyununun 23 Ekim 2020 tarihinde Steam mağazası üzerinden de satışa sunulacağını duyurdu. Hatta buradan ulaşabileceğiniz Steam sayfasının da açılmış olduğunu belirtelim. Eğer oyun için sabırsızlıkla gün sayıyorduysanız, önünüzde iki haftadan az bir zamanın kaldığını söyleyebiliriz.

The Board is excited to inform you that job openings for employees through Steam will be opening on Oct 23! Your shift begins in 2 weeks, spacers, so start your preparations today! 🚀✨https://t.co/Hm7myuqXqs pic.twitter.com/LquEgz7njq — The Outer Worlds (@OuterWorlds) October 9, 2020

Hatırlayacağınız üzere The Outer Worlds için geçtiğimiz ayın başlarında Peril on Gorgon adında bir indirilebilir içerik yayınlandı. Erişim sağlamak için Monarch bölgesine ulaşmış olmanızın gerektiği ve Adrena-Time kökenini araştırmak üzere Gorgon göktaşına gönderildiğiniz bu içeriğin, ana oyun ile aynı gün Steam mağazası üzerinden satışa sunulması bekleniyor. Tabii ki 23 Ekim 2020 tarihi yaklaştıkça daha fazla detay bizlere sunulacaktır.

The Outer Worlds Konusu

Birçoğu için yeni Fallout olarak nitelendirilen The Outer Worlds, Birleşik Devletler Başkanı William McKinley'nin 1901 yılında bir anarşist tarafından öldürülmemesiyle oluşan alternatif gelecekte geçiyor. Haliyle Theodore Roosevelt, William McKinley'nin yerine geçmiyor ve iş güvenirliği sekteye uğramıyor. Biz ise galaksinin en uzak noktasında bulunan ve şirketler tarafından yönetilen Halcyon gezegenine giderken yolda kaybolan koloni gemisindeki bir karakterin rolüne bürünüyoruz. Gemide bir arıza yaşanmış ve karakterimiz de yetmiş yıl süren kriyojenik uykuya yatırılmıştır. Karakterimiz uykusundan uyandıktan sonra, kendisini koloninin yok edilmesi üzerine kurulu büyük bir komplonun içinde buluyor.