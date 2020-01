The Outer Worlds'ün Switch Çıkış Tarihi Duyuruldu

Geçtiğimiz senenin kaliteli oyunları arasında yer alan The Outer Worlds'ün Switch için çıkış tarihi nihayet duyuruldu.

Obsidian Entertainment tarafından geliştirilmiş olan aksiyon-rol yapma oyunu türündeki The Outer Worlds, Private Division yayıncılığında 25 Ekim 2019 tarihinde PlayStation 4, PC ve Xbox One için satışa sunulmuştu. Yılın sonlarına doğru, Switch için 2020 yılının başlarında satışa sunulacağını öğrenmiştik. Bugün ise müjdeli haber geldi. Private Division ve geliştiriciler Obsidian Entertainment ile Virtuos Games, The Outer Worlds oyununun Nintendo konsolu kullanıcıları ile 6 Mart 2020 tarihinde buluşacağını duyuruldular.

Hem dijital hem de kutulu olarak $59.99 fiyat etiketiyle satışa sunulacak oyunun kutusunun içinde, kartuş yerine indirme kodu bulunacak. Öte yandan şimdilik herhangi bir teknik detay bilgisi verilmiş değil. Yani taşınabilir modda ve televizyona bağlı durumdayken sunulacak çözünürlük ve kare hızı hakkında herhangi bir detay bulunmuyor ama çıkış zamanı yaklaşırken, merak edilen bu detaylara ışık tutulacaktır.

The Outer Worlds konusu

Birleşik Devletler Başkanı William McKinley'nin 1901 yılında bir anarşist tarafından öldürülmemesiyle oluşan alternatif gelecekte geçiyor, The Outer Worlds. Haliyle Theodore Roosevelt, William McKinley'nin yerine geçmiyor ve iş güvenirliği de sekteye uğramıyor. Biz ise galaksinin en uzak noktasında bulunan ve şirketler tarafından yönetilen Halcyon gezegenine giderken yolda kaybolan koloni gemisindeki bir karakter olacağız. Gemide bir arıza yaşanmış ve karakterimiz de yetmiş yıl süren kriyojenik uykuya yatırılmıştır. Karakterimiz uykusundan uyandıktan sonra, kendisini koloninin yok edilmesi üzerine kurulu büyük bir komplonun içinde buluyor.

Söz konusu bir Rol Yapma Oyunu olduğu için hikayenin akışı boyunca seçimler yapacağınız anlar olacak. Verdiğiniz kararlar ise sadece hikayenin akışını değil, karakterinizin yapısını, yardımcı karakterlerinizin hikayelerini ve oyun sonu senaryolarını da etkileyecek. Hazır yardımcı karakterlerden bahsetmişken, bu yardımcı karakterlerin her birinin kendisine özgü yetenekleri, görevleri, amaçları ve idealleri olacak. Hedeflerine ulaşıp ulaşamayacakları ise yine size bağlı olacak.