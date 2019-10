The Outer Worlds'ün Switch Versiyonu Bu Seneye Yetişmeyecek

Eğer Switch sahibi olup da The Outer Worlds için sabırsızlanıyorsanız, size kötü bir haberimiz var. Private Division, bilim-kurgu rol yapma oyununun bu yıla yetişmeyeceğini duyurdu.

Fallout: New Vegas, South Park: The Stick of Truth, Tyranny ve Pillars of Eternity gibi kaliteli yapımların arkasındaki isim olan Obsidian Entertainment stüdyosunun yeni The Outer Worlds oyunu 25 Ekim 2019 tarihinde PlayStation 4, PC ve Xbox One platformlarında satışa sunulmuştu. Eğer Xbox Game Pass abonesiyseniz, aboneliğiniz kapsamında ek ücret ödemeden indirebilirsiniz.

Yeni Fallout olarak görülen The Outer Worlds oyununun Switch versiyonu da geliştirilme aşamasında ama bir süredir TBA (To Be Announced), Türkçe mealiyle Duyurulacak statüsündeydi. Aslında şimdi de Nintendo konsolu için net bir tarih verilmiş değil ama en azından bu yıla yetişmeyeceğini öğrenmiş olduk. Yayıncı Private Division, The Outer Worlds oyununun Switch versiyonun 2020 yılına kaldığını resmi olarak duyurdu. Bununla birlikte yeni bir fragman veya ek bir bilgi de paylaşılmış değil ama net çıkış tarihi duyurusu gerçekleştirildiğinde merak ettiğimiz detayları da öğreneceğimizden eminiz. Gelişmeleri takip edeceğiz.

The Outer Worlds konusu

Tek oyunculu bilim-kurgu rol yapma oyunu oyunu The Outher World, birinci kişi bakış açısından oynanan bir nişancı oyunu. Galaksinin en ücra köşesine giderken ulaşım sırasında kaybolan bir koloni gemisinde uyanıyor ve kendimizi Halcyon kolonisini yok etmekle tehdit eden bir komplonun ortasında buluyoruz. Uzayı keşfettikçe ve her biri gücün peşinde olan topluluklar ile karşılaştıkça, karakter olarak çizeceğimiz yol da hikayenin nasıl gelişeceğine doğrudan etki edecek. Bu da koloni içindeki dengelerin değişmesine yol açabilecek.