The Outer Worlds'ün Switch Versiyonu Ertelendi

Bildiğiniz gibi son dönemde dünyayı etkisi altına alan Corona virüsü salgını, gün geçtikçe ciddileşiyor. Oyun dünyasını da etkileyen virüs, beraberinde olumsuz durumları da getirmeye devam ediyor. Overwatch League Çin karşılaşmalarını iptal etmiş, Taipei Game Show 2020 Yaz aylarına ertelenmiş ve Switch üretimleri de sekteye uğratmıştı. Listeye şimdi de The Outer Worlds eklendi. Aksiyon-Rol Yapma Oyunu, Nintendo konsolu için daha geç bir tarihte çıkacak.

The Outer Worlds, Switch konsoluna Virtuos Games tarafından uyarlanıyor. Ne var ki, stüdyonun merkezi Singapore'da bulunuyor. Twitter hesabı üzerinden bir paylaşımda bulunan yayıncı Private Division, ekibin sağlık durumunun iyi olduğunu ama ofisin bu süreçte kapalı kalacağını duyurdu. Bununla birlikte, uyarlama işlemini sağ salim bitirmeleri için Virtuos Games ekibine gereken zamanın verileceği ve yeni çıkış tarihinin yakın bir zamanda duyurulacağı söyleniyor.

Private Division bizlere müjdeli bir haber vermeyi ihmal etmedi. The Outer Worlds oyununun Switch için esasen sadece dijital olarak satışa sunulacağı söylenmişti ama alınan yeni karara göre hem dijital hem de kutulu olarak satışa sunulacakmış. Bir diğer deyişle, eğer kutulu olarak satın almayı istiyorsanız size böylece gün doğmuş oldu.

To clarify, the team at Virtuos is ok, but their office has remained closed during this time. We're working with the team to determine an updated development timeline, and will share more regarding a new launch date shortly.