The Outer Worlds ve Dahası Bu Ay PC için Xbox Game Pass'e Gelecek

Bu ayın başlarında Xbox One için açıklanan ilk Xbox Game Pass oyunlarından sonra, Microsoft şimdi de PC için gelecek olan yeni oyunları duyurdu.

Xbox sayfası üzerinden yapılan açıklamaya göre toplamda yedi yeni oyun gelecek. Bu oyunlar Stellaris, Saints Row IV: Re-Elected, Minit, The Outer Worlds, State of Mind, Lonely Mountains: Downhill ve F1 2018 olarak sıralanıyorlar. 25 Ekim 2019 tarihinde gelecek olan The Outer Worlds hariç hangi oyunun ne zaman servise ekleneceği belirlenmiş değil.

Stellaris

Paradox Interactive tarafından hem geliştirilen hem de yayınlanan Stellaris, gerçek zamanlı strateji türünde bir oyun olarak karşımıza çıkıyor. 2200 yılında geçen oyunda, ışıktan hızlı uzay gemisi teknolojisinin icadından hemen sonrası konu alınıyor. Oyuncular olarak yıldızlararası uzay araştırmasının başlangıç aşamalarında olan türlerden bir tanesinin kontrolünde olacağız. Sergileyeceğimiz tutum da dahil birçok faktöre bağlı olarak imparatorluğumuzun hedefi galaksi fethi, kaynak istifi ve teknolojik üstünlükten bir arada yaşamaya veya tüm duyarlı yaşamları yok etmeye kadar değişecek.

Saints Row IV: Re-Elected

Şimdilik serinin sonuncusu olan Saints Row IV oyununda kahramanlarımız döküntü evlerinden Beyaz Saray'a gitmişlerdir ama dünya, Overlord Zinyak ve yaratık ordusunun istilası altındadır. Bize düşen ise eski ve yeni dostlarımız ile dünyayı istiladan kurtarmak olacaktır.

Minit

Macera türünde bir oyun olan Minit, bu zamana kadar hiç görmediğimiz türden tuhaf bir macera oyunu olarak karşımıza çıkıyor. Öyle ki, altmışar saniyeden oluşan haklarınız var. Yani her defasında sadece altmış saniyeliğine oynayabiliyorsunuz ama her oynayışınızda ortam hakkında daha fazla bilgi sahibi olabiliyorsunuz. Bununla birlikte, size verilen her hakta bulacağınız eşyayı saklayabiliyorsunuz ve bu da senaryonun ilerleyişine katkıda bulunuyor. Amacınız ise gizleri ortaya çıkartıp mevcudiyetini sürdüren lanete bir son vermek olacak.

The Outer Worlds

The Outer Worlds, Birleşik Devletler Başkanı William McKinley'nin 1901 yılında bir anarşist tarafından öldürülmemesiyle oluşan alternatif gelecekte geçiyor. Haliyle Theodore Roosevelt, William McKinley'nin yerine geçmiyor ve iş güvenirliği sekteye uğramıyor. Biz ise galaksinin en uzak noktasında bulunan ve şirketler tarafından yönetilen Halcyon gezegenine giderken yolda kaybolan koloni gemisindeki bir karakter olacağız. Gemide bir arıza yaşanmış ve karakterimiz de yetmiş yıl süren kriyojenik uykuya yatırılmıştır. Karakterimiz uykusundan uyandıktan sonra, kendisini koloninin yok edilmesi üzerine kurulu büyük bir komplonun içinde buluyor.

State of Mind

2048 yılının Berlin şehrinde geçen State of Mind oyununda kaynak sıkıntısı, hava kirliliği, sudan yayılan hastalıklar ve artan suç nedeniyle dünya yok oluşun eşiğindedir. Yaşanan facialar silsilesini açık olarak nitelendiren Richard Nolan isimli bir gazetecinin rolünde olduğumuz oyunda yaşanan bir patlama sonrası hastanede uyanıyor, eşimizin ve çocuğumuzun ortadan kaybolduğunu görüyoruz. Bu olay yaşanana kadar kaosa seyirci kalan Nolan, artık bu kaosun ortasındadır.

Lonely Mountains: Downhill

Trials benzeri olan Lonely Mountains: Downhill oyununda bisikletimizle dağdan aşağı ineceğiz. Yolumuz sık ormanlardan, dar yollardan ve vahşi nehirlerden geçecek. Herhangi bir şekilde kaza yapmamaya çalışarak yarışacak, yolun durumuna göre bir yerden bir yere atlayarak zirveden vadiye ulaşmamız gerekecek.

F1 2018

Yarış oyunlarıyla ünlü olan Codemasters tarafından geliştirilen ve yayınlanan F1 serisinin resmi oyunu olan F1 2018, 2018 Formula One Dünya Şampiyonası'na bağlı olarak geliştirildi. İçerik olarak yirmi bir pistin bulunduğu oyunda, sezon boyunca mücadele veren on takım ve yirmi pilot bulunuyor.

Son olarak, Sinner: Sacrifice for Redemption bu ay içerisinde PC platformunda Xbox Game Pass servisinden ayrılacak.