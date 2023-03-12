Çok Oyunculu Korku Oyunu The Outlast Trials Çıkış Tarihi Belli Oldu

Co-op korku oyunları sevenler için iyi tercihlerden biri olabilecek The Outlast Trials'ın çıkış tarihi belli oldu.

Red Barrels tarafından geliştirilen oyun, ünlü korku serisi Outlast'ın üçüncü oyunu olma özelliğini taşıyor.

18 Mayıs'ta Çıkış Yapacak

Korku-hayatta kalma konseptine sahip oyunun hikayesi, Murkoff Corporation'da yaşanan beyin yıkama deneylerinin üzerine şekilleniyor. Önceki oyunların aksine tek başınıza değil, bu sefer arkadaşlarınızla hayatta kalmaya çalıştığınız oyun RPG ögeleri de içeriyor.

Ünlü co-op korku oyunlarından olan Left 4 Dead'in aksine aksiyona değil, Outlast'ın klasik gizlilik ve hayatta kalma mekaniğine odaklanan The Outlast Trials, 18 Mayıs'ta erken erişime açılacak.

Red Barrels'ın iddiasına göre oyun, çok oyunculu olarak tasarlansa da tek başına oynamayı tercih edenlerin deneyimi azalmayacak. Epic Games ve Steam'de erken erişime açılacak oyunun fiyatı henüz belli değil.