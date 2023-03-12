Çok Oyunculu Korku Oyunu The Outlast Trials Çıkış Tarihi Belli Oldu

Outlast serisinin sıradaki oyunu The Outlast Trials, çıkış tarihi belli oldu. İşte detaylar!

Çok Oyunculu Korku Oyunu The Outlast Trials Çıkış Tarihi Belli Oldu
Samet Dönmez
Samet Dönmez -

Co-op korku oyunları sevenler için iyi tercihlerden biri olabilecek The Outlast Trials'ın çıkış tarihi belli oldu.

Red Barrels tarafından geliştirilen oyun, ünlü korku serisi Outlast'ın üçüncü oyunu olma özelliğini taşıyor.

18 Mayıs'ta Çıkış Yapacak

Korku-hayatta kalma konseptine sahip oyunun hikayesi, Murkoff Corporation'da yaşanan beyin yıkama deneylerinin üzerine şekilleniyor. Önceki oyunların aksine tek başınıza değil, bu sefer arkadaşlarınızla hayatta kalmaya çalıştığınız oyun RPG ögeleri de içeriyor.

Ünlü co-op korku oyunlarından olan Left 4 Dead'in aksine aksiyona değil, Outlast'ın klasik gizlilik ve hayatta kalma mekaniğine odaklanan The Outlast Trials, 18 Mayıs'ta erken erişime açılacak.

Red Barrels'ın iddiasına göre oyun, çok oyunculu olarak tasarlansa da tek başına oynamayı tercih edenlerin deneyimi azalmayacak. Epic Games ve Steam'de erken erişime açılacak oyunun fiyatı henüz belli değil.

Outlast 2 İncelemesi
OYUN

Outlast 2 İncelemesi

Nihayet beklenen gün geldi ve heyecanla beklenen korku oyunu Outlast 2 çıkış yaptı. Oyunun çıkışının ardından biz de size oyunun vaktinize ve harcayacağınız paraya değer olup olmadığını göstermek adına Outlast 2 incelemesi hazırladık.

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