The Outlast Trials Resmi Olarak Duyuruldu

Yüreklere korku salan Outlast serisine yeni bir oyun daha geliyor. Red Barrels Games, The Outlast Trials duyurusunu gerçekleştirdi.

Serideki ikinci oyunun çıkışını gerçekleştirmesinden sonra Outlast Facebook hesabı üzerinden bir açıklama yapmış olan Red Barrels, Outlast evreninde geçen farklı bir oyunun üzerinde çalıştıklarını müjdelemişti. Müjdelenen bu oyun The Outlast Trials olacak.

The Outlast Trials serinin evrenini paylaşacak olsa da devam oyunu niteliği taşımayacak. Soğuk Savaş döneminde geçeceği söylenen The Outlast Trials oyununu ister tek başınıza isterseniz de kooperatif olarak arkadaşlarınızla oynayabileceksiniz. Toplamda üç karakter olacak. Denek konumundaki karakterleri yönetecek ve korku testlerinde hayatta kalmaya çalışacaksınız. Red Barrels Games bu noktada esprili bir yaklaşımda bulunarak "Birkaç arkadaşınızla birlikte pantolonlarınıza işemek her daim daha iyidir!" demiş. Haksız da sayılmazlar işin aslı.

Duyuruyla birlikte bir basın bildirisi yayınlayan Red Barrels Kurucu Ortağı David Chateauneuf, "Oyunu ve ilk görseli büyük topluluğumuz ve hayranlarımız ile paylaşmaktan gurur duyuyoruz." yorumunda bulundu ve devam etti. "Ekibimiz, ister tek başlarına isterlerse de arkadaşlarıyla testlerden geçecek olan milyonlarca oyuncuya korkuyu ve kaygıyı yaşatacak yeni bir deneyim sunmak için oldukça sıkı çalışıyorlar."

The Outlast Trials geliştirilme aşamasının çok başlarındaymış. Şu an için çıkış tarihi ve çıkış platformları belirtilmiş değil ama yakın bir zamanda çok daha fazla detayın paylaşılacağı söyleniyor.