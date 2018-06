The Predator Filminin Yeni Fragmanı Nefes Kesiyor!

Çok yakın bir zaman sonra beyaz perdede hayranlarının karşısına çıkacak olan The Predator (Av), yeni fragmanıyla heyecan fırtınasını bir tık daha artırdı.

Bilim kurgu sinemasının ikonik yapımı, serinin dördüncü filmi ile kaldığı yerden devam edecek.

Başrolde Arnold Schwarzenegger'ın yer aldığı 1987'deki ilk filmin ardından 1990 ve 2010 yıllarında gelen devam filmlerinden sonra sessizliğe gömülen seri, tam sekiz yıllık suskunluğunu The Predator 4 ile bozacak.

2018 yılının en iddialı filmlerinden bir tanesi olan The Predator'den ikinci fragman da geldi. Yönetmen koltuğunda, Iron Man 3 ve The Nice Guys gibi filmlerden tanıdığımız Shane Black'in oturduğu The Predator, orijinal filmin ruhunu taşıyor.

Yayımlanan fragmanda, ABD Ordusunda deneyimli bir asker olan Quinn’in (Boyd Holbrook) bir Predator gemisi bulduğunu görüyoruz. Ardından Quinn ve ekibi sorgulanmak üzere gizli bir askeri tesise götürülüyor. Tesise gelerek katliam yapan Predator, bir başka Predator ile karşı karşıya gelecek ve ölümcül bir mücadeleye girecek.

İlk fragmanda, diğer türlerin DNA yapılarını kullanarak kendilerini daha da geliştimiş olan Predator'ların, küçük bir çocuğun oyuncak sandığı şeyle oynaması sonucunda dünyaya yeniden geldiğini görmüştük. İnsanoğlunun gezegendeki varlığını tehdit edecek olan avcılar, her zamankinden çok daha ölümcül ve tehlikeli olacak.

Filmin oyuncu kadrosunda, Boyd Holbrook, Olivia Munn, Alfie Allen, Yvonne Strahovski, Kyle Strauts, Thomas Jane ve Jacob Tremblay gibi isimler yer alıyor.

Yönetmenliğini Shane Black’in yaptığı The Predator 4, 14 Eylül 2018 tarihinde vizyona girecek.