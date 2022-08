The Punisher Dizisi Geri Dönüyor

MCU, çeşitli Disney Plus serileriyle çok başarılı oldu ancak Moon Knight ve Ms. Marvel gibi seriler gelmeden önce Marvel kahramanlarının evi Netflix'teydi. Platformun en popüler dizilerinden biri de The Punisher olmuştu. Bu kanlı uyarlamanın sona ermesinden üç yıl sonra eski Marvel yıldızı Rosario Dawson, The Punisher'ın "geri döneceğini" açıkladı.

Dawson, bu hafta sonu Chicago Comic & Entertainment Expo'da (C2E2) düzenlenen bir panel sırasında müjdeyi açıkladı. Dawson, Daredevil, Luke Cage ve The Defenders dâhil olmak üzere Netflix Marvel şovlarının çoğunda Claire Temple'ı canlandırdı. Esasen Netflix'in Marvel karakteri Night Nurse'un versiyonuydu ancak görünmediği birkaç diziden biri elbette The Punisher'dı. Dawson bunu değiştirmek ve potansiyel yeni dizide görünmek istiyor gibi görünüyor.

The Punisher Bu Sefer Netflix'e Değil Disney Plus'a Geliyor

Netflix'in The Punisher versiyonu, 2017'de kendi dizisine dönmeden önce Daredevil'in ikinci sezonunda çıkış yaptı. Dizi sadece iki sezon sürmesine rağmen, ustalık kalitesi açısından Daredevil ile zirvedeydi. Dizi bir Punisher hayranının isteyebileceği her şeye sahipti. Acımasız, kanlı ve duygusal olarak yoğundu ve Bernthal'ın performansı mükemmeldi.

Bernthal'in bu ikonik karakter olarak çıkış yaptığı rolünden bu yana oyuncu, Ford v Ferrari, Those Who Wish Me Dead, King Richard ve We Own This City gibi oynadığı yapımlarda oldukça ilgi görüyor.

Şu anda dizinin olağanüstü bir durum olmadıkça Disney Plus'ta yayınlanacağı kesin ancak ilerleyen dönemde konuyla ilgili daha fazla bilgi öğrenmeyi bekliyoruz.