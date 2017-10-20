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The Punisher Yayın Tarihi, Yeni Fragman ile Belli Oldu!

The Punisher Dizisinin Yayın Tarihi, Yeni Fragmanla Belli Oldu!
Berk Baylançiçek
Berk Baylançiçek İnternet
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Netflix, uzun zamandır beklenen dizisi Marvel's The Punisher için heyecan fırtınasını ikiye katlayacak bir fragman daha yayınladı. Yepyeni fragmanla birlikte, The Punisher'ın yayın tarihi de belli oldu.

Marvel'ın efsane çizgi roman karakteri Punisher, ilk olarak Daredevil'ın ikinci sezonunda tanıtılmıştı ve bizleri bir hayli etkilemişti. Çoğu kişi Punisher'ı Jonathan Hensleigh yönetmenliğindeki 2004 yapımı filminden hatırlıyordur. Zaten o film, bugünkü hayran kitlesinin oluşmasındaki en önemli etkenlerden bir tanesiydi.

Temeli aynı olsa da farklı bir hikeyeyle geri dönen The Punisher, solo dizisiyle bizlere bolca aksiyon vadediyor. Peki, çıkış tarihi 17 Kasım olarak açıklanan dizinin yeni fragmanı bizlere hangi bilgileri veriyor? Şimdi kısaca ondan bahsedelim.

Fragman, Frank Castle'ı bir asker olarak tasvir ediyor. Castle, izlediği videoda diğer askerlerin korkunç bir şey yaptığını görüyor. Eve döndüğünde derin düşüncelere dalan Castle, gizemli bir hacker ile temas kuruyor ve onu korsan olarak kullanıyor. Görünüşe göre Castle'ın ulaştığı bilgiler, eski üstlerinin peşine düşmesine neden oluyor ve bu da kirli operasyonlarının gizli kalmasını isteyen ABD hükümetini öfkelendiriyor.

Karısının ve çocuklarının öldürülmesine kadar gidecek olan bu öfke, Castle'ı bambaşka bir insan yapıyor. Ailesinin ölümünden sorumlu olanlardan intikam almak isteyen Frank Castle ya da bir diğer ismiyle Punisher, daha derinlere uzanan bir komplonun gün yüzüne çıkmasını sağlıyor.

The Punisher'ın başrolünde, The Walking Dead dizisinden tanıdığımız Jon Bernthal yer alıyor.

Netflix'in Marvel ile yaptığı orijinal içeriklerinden bir tanesi olan The Punisher, 17 Kasım'da izleyiciyle buluşacak.

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