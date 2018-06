The Purge Dizisinden İlk Fragman Geldi!

Yönetmen koltuğunda James DeMonaco’nun oturduğu ünlü film serisi The Purge (Arınma Gecesi), televizyon dizisine uyarlanıyor. 4 Eylül’de izleyicilerle buluşacak olan diziden ilk fragman geldi.

Beyaz perdedeki yolculuğuna ilk olarak 2013 yılında başlayan The Purge, devamında gelen The Purge: Anarchy ve The Purge: Election Year filmleri ile büyük bir hayran kitlesi yaratmayı başarmıştı. Gerilim-korku türündeki ünlü yapım, serinin son halkası The First Purge ile 4 Temmuz 2018 tarihinde izleyicilerin karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

Serinin yaratıcısı James DeManaco ve yapımcısı Blumhouse Productions, hayranlardan gelen yoğun ilgi üzerine aynı isimle bir televizyon dizi yapacaklarını açıklamışlardı. USA Network ve Syfy ekranlarında izleyicilerle buluşacak olan dizi, ilk fragmanı ile ateşi yaktı!

4 Eylül tarihinde televizyon macerasına başlayacak olan dizinin başrollerini Gabriel Chavarria ve Jessica Garza paylaşıyor. Bu ikiliye ise Emily Anderson, Lili Simmons, Amanda Warren, Colin Woodell, Lee Tergesen, William Baldwin, Fiona Dourif ve Reed Diamond gibi isimler eşlik ediyor.

The Purge dizisinin senaryosunu James DeMonaco kaleme alıyor. İlk bölümün yönetmen koltuğunda ise Anthony Hemingway oturacak. Ayrıca projenin prodüktörlerinden birisi de Armageddon, Pearl Harbor ve Transformers gibi yüksek bütçeli aksiyon filmlerine imza atan Micheal Bay olacak.

The Purge Dizisi

The Purge, orijinal seriden tamamen farklı bir olay örgüsüne sahip olsa da, temelde aynı konuyu işleyecek. Dizide, Amerika'da her yıl her türlü suç eyleminin yasal olduğu 12 saatlik yeni bir döneme tanıklık edeceğiz. Bu süre zarfında suçlular, polisler tarafından hiçbir şekilde ne yakalanmayacak. 12 saat boyunca suçlular, bir şekilde suçtan etkilenen insanlar ya da sıradan vatandaşlar tarafından cezalandırılacak.

ABD Deniz Kuvvetlerinde asker olan Miguel (Gabriel Chavarria), kızkardeşi Penelope'dan (Jessica Garza) aldığı mektup sonrası kasabaya gelir. Arınma Gecesi son bulana kadar ailesini korumak için her şeyi yapacak olan Miguel, birçok tehlikeyi bertaraf etmek zorunda kalacaktır.

The Purge dizisi, 4 Eylül 2018 tarihinde yayınlanacak.