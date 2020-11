The Queen’s Gambit İzlenme Rekoru Kırdı!

The Queen’s Gambit isminden söz ettirmeye devam ediyor. Şirket, Twitter hesabı üzerinden diziye dair önemli istatistiki bilgiler paylaştı. Paylaşılan istatistiki bilgilere göre 23 Ekim tarihinde yayımlanan yapım, popüler dijital yayın platformu Netflix’in en çok izlenen mini dizisi oldu. İstatistiki bilgiler ile ilgili detaylar haberimizde.

23 Ekim tarihinde Netflix’te yayımlanan The Queen’s Gambit, kısa sürede dünya genelinde çok büyük bir popülerlik elde etti. Çok sayıda izleyici tarafından oldukça beğenilen yapım, dijital yayın platformunun en çok izlenen mini dizi oldu ve büyük bir başarının altına imza attı. Netflix, resmi Twitter hesabı üzerinden söz konusu dizi ile ilgili bazı istatistiki bilgiler paylaştı.

Netflix, Twitter hesabı üzerinden paylaştığı istatistiki bilgilere göre yapım, 92 ülkede ilk 10’a girdi. 63 ülkede ise birinci sırada yer almayı başardı. Mini dizinin uyarlandığı roman, otuz yedi yıl sonra The New York Times’ta en çok satanlar listesine girdi. Yapımın Walter Tevis’in 1983 tarihli aynı adlı romanından uyarlandığını belirtelim. Romanın en çok satanlar listesine girmesinde son dönemin en popüler dizisinin önemi oldukça büyük.

Şirket tarafından paylaşılan bilgilere göre dünyanın en büyük arama motoru Google üzerinden yapılan “Satranç nasıl oynanır?” aramaları son dokuz yılın en yüksek seviyesine ulaştı. Ayrıca e-ticaret platformu e-Bay’de satranç takımı aramaları yüzde 250 oranında arttı. Netflix’in en çok izlenen mini dizisinin oyuncu kadrosunda Anya Taylor-Joy, Bill Camp, Christiane Seidel, Rebecca Root, Chloe Pirrie, Akemnji Ndifornyen, Marielle Heller, Harry Melling, Patrick Kennedy ve Jacob Fortune-Lloyd yer alıyor.

Toplamda 7 bölümden oluşan dizi, dünyanın en yetenekli satranç oyuncularından bir tanesi olan Beth Harmon’ın hayatını konu alıyor. Küçük yaşta ailesini kaybeden Beth, yetimhanede büyür. Beth, yetimhanede kaldığı süre zarfında bir çalışandan satranç oynamasını öğrenir. Satranç konusunda çok büyük bir yeteneğe sahip olan Beth, dünyanın en iyi satranç oyuncusu olma yolunda ilerlerken bir yandan da bağımlılık ile mücadele eder.

Soğuk Savaş döneminde geçen ve izleyiciler tarafından çok beğenilen mini dizi hakkında ne düşünüyorsunuz? Dijital yayın platformunun en çok izlenen mini dizisi ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından belirtebilirsiniz.

