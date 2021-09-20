The Queen's Gambit'teki Bir Söz Nedeniyle Netflix'e Dava Açıldı

Nona Gaprindashvili isimli satranç ustası, The Queen's Gambit'teki bir söz nedeni ile popüler dijital yayın hizmeti Netflix'e 5 milyon dolarlık dava açtı. Gaprindashvili, dizide yer alan bir repliğin yanlış olduğunu ileri sürdü. Konuya dair detaylar haberimizde.

The Queen's Gambit Hangi Söz Yüzünden Davalık Oldu?

Kısa süre içerisinde dünya genelinde büyük bir popülerliğe sahip olan The Queen's Gambit, Elizabeth Harmon isimli kurgusal karakterin hikayesini konu alıyor. Dizinin finalinde yer alan bir sahnede Nona Gaprindashvili isimli dünya şampiyonunun kariyerine atıfta bulunuldu.

Final sahnesinde Gaprindashvili'nin erkeklerle hiç karşılaşmadığı ifadesi yer alıyor. Queen's Gambit 1968 yılında geçiyor. Paylaşılan bilgilere göre Gaprindashvili, o tarihe kadar satrançta 10 büyük usta dahil olmak üzere birçok erkek oyuncu ile karşılaşmıştı ve yenmişti.

80 yaşındaki satranç ustası dizide yer alan yanlış replik nedeniyle popüler dijital yayın hizmeti Netflix'e 5 milyon dolarlık dava açtı. Gaprindashvili, hiçbir zaman erkeklerle karşılaşmadığı iddiasını açık bir şekilde yanlış olarak nitelendirdi.

2020 yılında yayımlanan Queen's Gambit, kısa süre içerisinde dünya genelinde oldukça büyük bir popülerliğe sahip olmuştu. Dram türündeki yapımın başrol oyuncu kadrosunda Anya Taylor-Joy, Bill Camp ve Marielle Heller yer alıyor.

Toplamda 7 bölümden oluşan satranç dizisinin yönetmenliğini Scott Frank üstlendi. 8,6 IMDb puanına sahip olan yapım, dünyanın en iyi satranç oyuncusu olmayı hedefleyen Elizabeth Harmon isimli kurgusal karakterin hikayesini konu alıyor.

Queen's Gambit Oyuncuları

Anya Taylor-Joy

Chloe Pirrie

Bill Camp

Marcin Dorocinski

Marielle Heller

Thomas Brodie-Sangster

Moses Ingram

Harry Melling

Isla Johnston

Janina Elkin

Matthew Dennis Lewis

Russel Dennis Lewis

Patrick Kennedy

Christiane Seidel

Jacob Fortune-Llyod

73. Emmy Ödülleri'nde "En Başarılı Mini Dizi" ödülünün sahibi olan Queen's Gambit, "En İyi Mini Dizi" ve "En İyi Kadın Oyuncu" (Anya Taylor-Joy) dallarında Altın Küre kazanmıştı. Dizinin fragmanını aşağıda yer alan oynatıcı üzerinden izleyebilirsiniz.

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