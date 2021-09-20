The Queen's Gambit'teki Bir Söz Nedeniyle Netflix'e Dava Açıldı
The Queen's Gambit'teki bir söz nedeniyle Netflix'e milyon dolarlık dava açıldı. Peki, popüler satranç dizisi, hangi söz yüzünden davalık oldu? İşte detaylar!
Nona Gaprindashvili isimli satranç ustası, The Queen's Gambit'teki bir söz nedeni ile popüler dijital yayın hizmeti Netflix'e 5 milyon dolarlık dava açtı. Gaprindashvili, dizide yer alan bir repliğin yanlış olduğunu ileri sürdü. Konuya dair detaylar haberimizde.
The Queen's Gambit Hangi Söz Yüzünden Davalık Oldu?
Kısa süre içerisinde dünya genelinde büyük bir popülerliğe sahip olan The Queen's Gambit, Elizabeth Harmon isimli kurgusal karakterin hikayesini konu alıyor. Dizinin finalinde yer alan bir sahnede Nona Gaprindashvili isimli dünya şampiyonunun kariyerine atıfta bulunuldu.
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Final sahnesinde Gaprindashvili'nin erkeklerle hiç karşılaşmadığı ifadesi yer alıyor. Queen's Gambit 1968 yılında geçiyor. Paylaşılan bilgilere göre Gaprindashvili, o tarihe kadar satrançta 10 büyük usta dahil olmak üzere birçok erkek oyuncu ile karşılaşmıştı ve yenmişti.
80 yaşındaki satranç ustası dizide yer alan yanlış replik nedeniyle popüler dijital yayın hizmeti Netflix'e 5 milyon dolarlık dava açtı. Gaprindashvili, hiçbir zaman erkeklerle karşılaşmadığı iddiasını açık bir şekilde yanlış olarak nitelendirdi.
2020 yılında yayımlanan Queen's Gambit, kısa süre içerisinde dünya genelinde oldukça büyük bir popülerliğe sahip olmuştu. Dram türündeki yapımın başrol oyuncu kadrosunda Anya Taylor-Joy, Bill Camp ve Marielle Heller yer alıyor.
Toplamda 7 bölümden oluşan satranç dizisinin yönetmenliğini Scott Frank üstlendi. 8,6 IMDb puanına sahip olan yapım, dünyanın en iyi satranç oyuncusu olmayı hedefleyen Elizabeth Harmon isimli kurgusal karakterin hikayesini konu alıyor.
Queen's Gambit Oyuncuları
- Anya Taylor-Joy
- Chloe Pirrie
- Bill Camp
- Marcin Dorocinski
- Marielle Heller
- Thomas Brodie-Sangster
- Moses Ingram
- Harry Melling
- Isla Johnston
- Janina Elkin
- Matthew Dennis Lewis
- Russel Dennis Lewis
- Patrick Kennedy
- Christiane Seidel
- Jacob Fortune-Llyod
73. Emmy Ödülleri'nde "En Başarılı Mini Dizi" ödülünün sahibi olan Queen's Gambit, "En İyi Mini Dizi" ve "En İyi Kadın Oyuncu" (Anya Taylor-Joy) dallarında Altın Küre kazanmıştı. Dizinin fragmanını aşağıda yer alan oynatıcı üzerinden izleyebilirsiniz.
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