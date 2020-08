The Rain Yeni Sezon Yayımlandı! İşte Detaylar

Netflix'in orijinal yapımı The Rain'in yeni sezonu dünyanın dört bir yanındaki hayran kitlesi tarafından bekleniyordu. Kıyamet sonrası bilim kurgu dizisi The Rain'in büyük bir merakla beklenen 3. sezonu bugün yayımlandı. Dizinin üçüncü sezonu seyircilerden büyük beğeni topladı. The Rain yeni sezon ile ilgili detaylar haberimizde.

The Rain Yeni Sezon Başladı

Yağmurla bulaşan bir virüsün dünya geneline yayılmasının sonrasında iki kardeşin hayatta kalma çabalarını konu alan The Rain'in ilk sezonu 4 Mayıs 2018 tarihinde Netflix'te yayımlandı. Kıyamet sonrası bilim kurgu türündeki dizi The Rain, ilk sezonunun yayımlanmasından kısa bir süre sonra dünya çapında büyük bir hayran kitlesi oluşturdu.

Alba August, Lucas Lynggaard Tønnesen ve Mikkel Boe Følsgaard'ın başrolde olduğu The Rain'in yönetmen koltuğunda Kenneth Kainz ve Natasha Arthy oturuyor. Jannik Tai Mosholt, Christian Potalivo ve Esben Toft Jacobsen tarafından oluşturulan The Rain'in bugün merakla beklenen 3. sezonu yayımlandı.

The Rain'in 3. sezonu toplamda 6 bölümden oluşuyor ve her bölümü ortalama olarak 45 dakika sürüyor. İkinci sezonunun sonu ile seyircileri soru işaretlerine maruz bırakan dizinin 3. sezonu aynı zamanda final sezonu olduğu için dizinin sevenleri mutluluk ve üzüntüyü bir arada yaşadı.

Siz dünya çapında büyük bir popülaritesi olan The Rain'in yeni sezonunu izlediniz mi? Kıyamet sonrası bilim kurgu türündeki The Rain'in üçüncü sezonu ile ilgili düşüncelerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın.