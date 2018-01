The Red Solstice Humble Bundle'da Bedava!

Humble Bundle üzerinde yeni bir ücretsiz oyun fırsatı bizi bekliyor. Bu seferki bedava oyun fırsatında The Red Solstice adlı aksiyon oyunu kısa bir süreliğine bütün oyunculara hediye edilmekte. Bu yazıyı hazırladığımız andan itibaren yaklaşık 1 gün 12 saat boyunca devam edecek kampanyada Humble Bundle'ı ziyaret ederek oyunun Steam ürün anahtarını alan oyuncular The Red Solstice oyununa bedelsiz ve kalıcı olarak sahip olacaklar.

The Red Solstice oyununa ücretsiz sahip olmak için öncelikle bu bağlantıyı kullanarak oyunun Humble Store sayfasını ziyaret edin. Sayfa açılınca sağ taraftaki "ADD TO CART" tuşuna tıklayın. Eğer bir Humble Bundle hesabınız varsa hesap bilgilerinizle giriş yapın, eğer hesabınız yoksa "Create an account" tuşuna tıklayarak yeni bir hesap yaratabilirsiniz. Hesabınıza giriş yaptığınızda sayfa yenilenecek ve tekrar "ADD TO CART" tuşuna tıklamanız gerekecek. Bu işlemi yaptıktan sonra yeşil hale gelen "CHECKOUT" tuşuna tıklayın. Açılan küçük pencerede e-posta adresinizin doğru yazılı olduğundan emin olun ve sonrasında "Get it for free!" tuşuna tıklayın. Şimdi e-posta hesabınıza gelen Humble Bundle e-postasını bulun ve içerisindeki görsele tıklayarak tarayıcınızda açılacak sayfaya gidin. Bu sayfayı aşağıya kaydırın ve Steam ürün anahtarının yerini bulun. "Redeem" tuşuna tıkladığınızda Steam'e yönlendirileceksiniz ve Steam hesabınıza giriş yaparak oyunu Steam kütüphanenize ekleyebileceksiniz.

The Red Solstice, kuşbakışı kamera açısıyla oynanan taktiksel bir aksiyon oyunu olarak tanımlanabilir. Oyunda uzayda tehlikeli görevlere katılan bir askeri takımı yönetmekteyiz. 4 kişilik takımımızda dilersek tek kahramanı kullanarak savaşabiliyoruz, dilersek zamanı yavaşlatıp taktiksel kararlar alabiliyor ve takım üyelerine komutlar verebiliyoruz. The Red Solstice'in güzel yönü oyunun co-op desteğine sahip olması, oyunu 8 arkadaş birlikte oynayabiliyorsunuz. Bu sayede oyun daha eğlenceli hale gelebiliyor.

Humble Bundle en son yılbaşından önce ücretsiz oyun dağıtmıştı. Aradan geçen birkaç haftanın ardından Humble Bundle'ın yeni ücretsiz oyunlar dağıtması sevindirici.