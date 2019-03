The Replacer, Call of Duty: Black Ops 4'e Geldi

Geçtiğimiz Şubat ayı içerisinde yeni bir Call of Duty: Black Ops 4 fragmanı yayınlayan Treyarch Studios, The Replacer karakterinin geri dönecek oluşunu müjdelemişti. Operation Grand Heist sezonuyla geri dönecek olan olan karakter için fragmanın yayınlandığı zamanda herhangi bir çıkış tarihi verilmemişti. Twitter üzerinden paylaşılan kısa fragman ile The Replacer, artık Call of Duty: Black Ops 4'teki yerini aldı.

İlk olarak Call of Duty: Black Ops II oyununda tanıştığımız The Replacer, Call of Duty: Black Ops III için yayınlanmış olan ilk indirilebilir ile kısa bir süreliğine konuk oyuncu olmuştu. Call of Duty: Black Ops 4 oyununda ise Blackout modunda oynanabilir bir karakter olarak yerini aldı. Kıyafetindeki Black Ops 4 yaka iğnesine kadar fragmandaki haliyle bire bir aynı olarak gelen The Replacer, ne yazık ki bütün oyuncuların erişimine açık olmayacak. Öyle ki, Swordfish silahının yeni bir çeşidi ile ücretsiz beş Tier atlama imkanı sunan ayrı bir paketin içeriğinde bulunacak.

Treyarch Studios tarafından yayınlanmış olan özel fragmanı aşağıdan izleyebilirsiniz. Keyifli seyirler dileriz!