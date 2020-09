The Signifier Çıkış Tarihi ve Sistem Gereksinimleri Belli Oldu

Geliştirici Playmestudio ve yayıncı Raw Fury tarafından The Signifier çıkış tarihi ve sistem gereksinimleri açıklandı. The Signifier, sahip olduğu ilginç oyun yapısı ile oyuncuların dikkatini çekmeyi başardı. Hikaye odaklı teknolojik noir atmosferini deneyimleme imkanı sunan The Signifier isimli merak uyandırıcı video oyununun çıkacağı tarih ve özellikleri ile ilgili detaylar haberimizde.

The Signifier Çıkış Tarihi Ne Zaman?

Yapay zeka ve psikoloji alanlarında uzman bir bilim insanı olan Frederick Russell isimli karakteri yönettiğimiz The Signifier'da teknoloji devi bir şirketin evinde ölü bulunan genel başkan yardımcısının cinayetini çözmemiz isteniyor. Dreamwalker olarak isimlendirilen deneysel derin beyin tarayıcı projesi ile insanların zihinini tarayabilen Russell, icadını cinayetin arkasındaki gizemi çözmesi için kullanmak isterken kendisini büyük bir entrikanın içerisinde buluyor.

Teknoloji devi bir şirkette çalışan genel başkan yardımcısı evinde ölü bulunduktan sonra cinayetin arkasındaki ismin kim olduğunu öğrenmek için insanın zihninde saklı olan hisleri keşfediyor, birbirinden çeşitli bulmacaları çözüyor ve sır perdesini aralamak için birbirinden farklı psikolojik olayları çözüme kavuşturuyoruz.

Oyun içerisindeki seçenek bolluğuna bakıldığında The Signifier'ın oyunculara çok sayıda seçenek sunan etkileşimli video oyunlarından bir tanesi olacağı düşünülüyor. Oyunda insanların bilinçaltına dalmak ve cinayetin arkasındaki gizemin neden olduğu boşlukları doldurmak gerekiyor. Gerçeklikten uzak olaylar ile gerçek dünyanın birbirine karıştırıldığı söz konusu video oyununu oynayacak olan oyuncuları büyük bir bulmaca bekliyor.

Yayıncı Raw Fury ve geliştirici Playmestudio'nun açıklamasına göre The Signifier, 15 Ekim'de Steam'de yayımlanarak PC platformuna çıkışını gerçekleştirecek. 2021 yılının başlarında ise PlayStation 4 ve Xbox One platformlarına gelecek. Oyunun PlayStation 5 ve Xbox Series X için ne zaman çıkacağı ile ilgili henüz bir tarih verilmedi.

The Signifier Sistem Gereksinimleri

Entrikalarla dolu The Signifier'ı oynamak için ihtiyacınız olan minimum sistem gereksinimlerini aşağıdan öğrenebilirsiniz.

• İşletim Sistemi: Windows 7 64-bit

• İşlemci: Intel Core i3 (3.4 GHz) / AMD A8-7600 (3.1 GHz)

• Ekran Kartı: NVIDIA GeForce 660 / AMD R9 270

• Depolama Alanı: 20 GB kullanılabilir alan

• DirectX: Sürüm 11

• RAM: 8GB

Oyun içerisinde yüksek bir performansa sahip olmak isteyen oyunculara önerilen sistem gereksinimleri ise şu şekildedir:

• İşletim Sistemi: Windows 10 64-bit

• İşlemci: Intel Core i5-7600K / AMD Ryzen 5 1600X

• Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 1060 / AMD Radeon RX 580 AMD

• Depolama Alanı: 20 GB kullanılabilir alan