The Simpsons Finali için Merakla Beklenen Açıklama Geldi

Ünlü televizyon şovu The Simpsons için ortaya atılan final iddiaları hakkında yapımcı Al Jean tarafından açıklama geldi.

Geçtiğimiz günlerde özellikle sosyal medya platformları üzerinde yayılan iddialar, animasyon dizisinin 31. sezon itibarıyla sona ereceğini işaret ediyordu. Önemli kaynaklardan gelen açıklamalar da bu iddiaları güçlendirmiş ve hayranların içerisinde bir korku oluşturmayı başarmıştı.

En son dizinin müziklerini yapan Danny Elfman, dizinin yapacağı final ile birlikte ekranlara veda edeceğini belirtmişti. Böyle önemli bir konumdan gelen açıklama, bu iddiaları oldukça güçlendirmişti. Söz konusu spekülasyonlar hakkında açıklama yapan yapımcı Al Jean, merak edilen soruyu Twitter hesabı üzerinden yanıtladı.

.@TheSimpsons We are all thankful the following article is NOT TRUE: https://t.co/2Z0VqdfIEM