The Sims 4 için yeni ek içerikler yayınlanmaya devam ediliyor. Geçtiğimiz ay içerisinde Electronic Arts ve Maxis, çiftlik hayatı yaşayabileceğimiz yeni bir ek paket duyurusunda bulunmuştu. Bu hafta ise, The Sims 4 Cottage Living oynanış fragmanı yayınlandı.

Tüm zamanların en başarılı video oyun serilerinden bir tanesi olan The Sims'in ilk oyunu 4 Şubat 2000 tarihinde çıkışını gerçekleştirmişti. İlk oyununun büyük bir başarı elde etmesinin ardından, Electronic Arts serinin yeni oyunları için kollarını sıvamıştı. Aradan geçen zamanda da ek paketleriyle birlikte yeni oyunlar görmüştük. Şimdilik serinin sonuncusu olan The Sims 4, 2 Eylül 2014 yılında satışa sunulmuştu. Yaşam simülasyonu türündeki The Sims 4 de tıpkı serinin önceki oyunları gibi büyük bir başarıya imza atmıştı.

Oyuncuların azalmayan yoğun ilgisine karşılık olarak ek paketler yayınlanmaya devam eden Electronic Arts ve Maxis, yeni bir oyun duyurmak yerine yeni ek paketler çıkartmaya devam ediyor. Collage Living de bunların bir yenisi oldu. Geçtiğimiz ay içerisinde duyurulmuş olan bu ek paket için ilk oynanış fragmanı yayınlandı.

22 Temmuz 2021 tarihinde satışa sunulacak olan Collage Living, PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One ve Xbox Series için geliştiriliyor. Çiftlik hayatı yaşayacağımız bu ek paket, çiftlik, lama, tavuk ve inek gibi çiftlik avlusu hayvanları, tavşanlar ve tilkiler ekleyecek. Dahası ise inek sağmak ve yumurta toplama, sebze yetiştirmek ve ormanlarda yiyecek aramak mümkün olacak iken, sebze yetiştirme yarışmalarının olacağı da söyleniyor.

The Sims 4 Cottage Living Oynanış Fragmanı Detayları

Bu hafta içerisinde yayınlanan ilk oynanış fragmanı ise, bizleri nasıl bir ek paketin beklediğine dair tam bir fikir veriyor. Aşağıdan izleyebileceğiniz videoda da görebileceğimiz üzere, oyuncular olarak kendi ürünlerimizi yapabilmek için taze meyve ve sebze konservesi yapabileceğiz. Daha derin çiftçilik sistemi ile kendi yeni ürünlerimizi yetiştirebilmemiz mümkün olacak.

Dikkat çeken diğer detaylar ise inek veya lama alabilmek için baraka, tavuk alabilmek için de kümes alabilecek olmamız. Sonrasında ise hayvanlarımız ile etkileşime geçebiliyor veya aramızdaki bağı kuvvetlendirebiliyoruz. Ayrıca renklerini değiştirebiliyoruz da.