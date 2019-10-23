The Sims 4 Discover University Genişletme Paketi Duyuruldu

Yayıncı Electronic Arts ve Maxis stüdyosunun sevilen oyunu The Sims 4 için önümüzdeki ay yeni bir genişletme paketi geliyor. Bir süredir söylenti olarak varlığını sürdüren ve son olarak Microsoft Store üzerinde ortaya çıkan Discover University, resmi olarak duyuruldu.

Electronic Arts tarafından duyurulan The Sims 4 Discover University, 15 Kasım 2019 tarihinde PC ve Mac ve 17 Aralık 2019 tarihinde de PlayStation 4 ve Xbox One için yayınlanacak.

Genişletme paketinde tercihinize göre gidebileceğiniz iki rakip okul bulunacak. Bunlardan bir tanesi Britechester Üniversitesi, bir tanesi de Foxbury Enstitüsü. Üniversite tercihinizden sonra klasik olarak bir de yurt tercihinde bulunmanız gerekecek. Seçtiğiniz yurtta odanızı dilediğiniz gibi özelleştirebilmeniz mümkün olacağını söyleyelim.

Discover University karakterinizin gelecek kariyeri için önemli bir genişletme paketi ve bu bağlamda seçtiğiniz üniversitede alacağınız Biyoloji, Bilgisayar Bilimi ve Sanat Tarihi dahil birçok farklı ders bulunuyor ve derslere katılmanız da final derecenizi oldukça etkileyecek. Ayrıca konferanslarlara katılabilecek, dönem ödevleri hazırlayacak ve sunumlar yapabileceksiniz.

Son olarak, ders dışı yapabileceğiniz birçok etkinlik de bulunacak. Mesela Juice Pong oynamak, oda arkadaşlarınızla takılmak veya robot teknolojisi, münazara ve sanat gruplarına katılabileceksiniz.