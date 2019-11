The Sims 4 Discover University İçeriğinin Oynanış Fragmanı Yayınlandı

The Sims 4 Discover University, uzun zamandır The Sims 4 ile ilgilenmeyen oyuncular için iyi bir geri dönüş nedeni olacak. Hakkında çıkan söylentilerin ardından Ekim ayı içerisinde duyurulan genişletme paketi, 15 Kasım 2019 tarihinde öncelikle PC ve Mac için yayınlanacak. PlayStation 4 ve Xbox One için verilen tarih ise 17 Aralık 2019. Bekleyiş sürerken, Electronic Arts, The Sims 4 Discover University için bir oynanış fragmanı yayınladı.

İki dakikadan az bir uzunluğu olan fragmanda, bir lise öğrencisinin üniversitedeki ilk yılında yaşadığı inişler ve çıkışlar gösteriliyor. Bu aynı zamanda da genişletme paketinin içeriğine dair detayların bir nevi ön-izlemesi olarak da sayılabilir. Üniversiteye gitmiş olan hemen her bireyin tecrübesi olduğu için bir bakıma da nostaljik diyebiliriz. Yurtta kalmak, sene boyunca yurt odasının şeklini birçok kez değiştirmek, kafa dengi bir arkadaşıyla (ki bu çoğu zaman oda arkadaşı olabiliyor) birlikte ayrı bir eve çıkmak, biriyle ilişki yaşamak ve ayrılmak, topluluklara katılmak, spora başlamak ve daha birçok şey fragmanda ekranımıza geliyor. İzlemesi de bir o kadar keyifli olmuş.

Keyifli seyirler dileriz!

Genel olarak bir toparlamak gerekirse, The Sims 4 Discover University genişletme paketinde Britechester Üniversitesi ile Foxbury Enstitüsü arasında bir seçim yapmanız gerekiyor. Buna bağlı olarak bir yurt tercihinde de bulunduktan sonra, karakteriniz için kariyer anlamında kritik bir rol oynayacak Biyoloji, Bilgisayar Bilimi ve Sanat Tarihi dahil birçok farklı ders bulunuyor ve derslere katılmanız da final derecenizi oldukça etkileyecek. Ayrıca konferanslara katılabilecek, dönem ödevleri hazırlayacak ve sunumlar yapabileceksiniz. Ders dışında yapabileceğiniz Juice Pong oynamak, oda arkadaşlarınızla takılmak veya robot teknolojisi, münazara ve sanat gruplarına katılmak gibi birçok etkinlik de bulunuyor.