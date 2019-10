The Sims 4 Discover University Paketi ile Ortaya Çıktı

Maxis tarafından geliştirilen ve her bir oyunu çıktığı dönemde fırtına gibi esen The Sims serisinin güncel ana oyunu The Sims 4, yeni genişletme paketi ile karşımıza çıkmaya hazırlanıyor. Daha önceden lafı geçmiş olan genişletme paketi, şimdi de Microsoft Store üzerinde ortaya çıktı. The Sims 4 oyununun sıradaki genişletme paketi Discover University olacak.

Bahsi geçen gelişme sonrasında, CaptureTheCosmo isimli Twitter kullanıcısı hesabı üzerinden bir takım ekran görüntüleri paylaştı. Bu ekran görüntülerine bakılırsa, genişletme paketinin çıkış tarihi 17 Aralık 2019 olarak belirlenmiş durumda. Ancak bu tarihin büyük ihtimalle konsollar için belirlenmiş bir tarih olacağını söyleyelim. En azından sadece Xbox One için. Daha önceden ortaya çıkan bir söylentide bu genişletme paketinin PC için 15 Kasım 2019 tarihinde yayınlanacağına işaret edilmişti.

CaptureTheCosmo kullanıcısının genişletme paketi ile ilgili paylaştığı detayların ekran görüntüsüne bakacak olursak, Britechester Üniversitesi ve Foxbury Enstitüsü olan iki rakip okul arasında seçim yapmak durumunda olacağız. Dahası ise konferanslara katılabilecek, öğretmenlik, mühendislik, eğitim ve hukuk dahil gelecekteki mesleğiniz için ders alabileceksiniz. Bu dersler biyoloji, bilgisayar bilimi, sanat tarihi ve daha birçok şey üzerine olacak ve ne kadar ders alırsanız o kadar iyi dereceniz olacak.

Genişletme paketi ayrıca Juice Pong, futbol topu numaraları gibi ders dışı etkinlikler ve robot teknolojisi, münazara, sanat ve daha birçoğunun dahil olacağı üniversite topluluklarına katılabilecek ve yurt odanızı kendi stilinize göre özelleştirebileceksiniz.

Şimdilik Electronic Arts veya Maxis cephesinden The Sims 4 Discover University ile ilgili herhangi bir geri dönüş yapılmadı. Bununla birlikte Microsoft Store üzerinde ortaya çıktıysa, o zaman resmi duyurunun gelmesi yakındır diye düşünüyoruz. Gelişmeleri takipte olacağız.