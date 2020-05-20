The Sims 4 Eco Lifestyle için Oynanış Fragmanı Yayınlandı

Electronic Arts ve Maxis stüdyosunun altın yumurtalayan tavuğu diyebileceğimiz The Sims 4 oyunu, önümüzdeki ay içerisinde daha da genişleyecek. Bu ayın başlarında duyurusu yapılan Eco Lifestyle genişleme paketi, 5 Haziran 2020 tarihinde PC (Origin), PlayStation 4 ve Xbox One için satışa sunulacak. Geri sayım devam ederken, Electronic Arts ve Maxis genişleme paketi için oynanış fragmanı yayınladılar.

The Sims 4 Eco Lifestyle, ana oyun için yayınlanan dokuzuncu genişleme paketi olacak ve hem karakter(ler)inize hem de komşularınıza yaşamlarını sürdürebilmeleri için farklı yöntemler sunmaya devam edecek.

The Sims 4 haritasına Evergreen Harbor adıyla yeni bir bölgenin ekleneceği Eco Lifestyle, oyunculara yepyeni bir deneyim yaşatacak. Rüzgar türbini ve güneş panelleri gibi şeyler ile faturalarınızı düşürürken kendi elektriğinizi ve suyunuzu üretebileceksiniz.

Bunların yanı sıra, başkalarının işe yaramadığı için attığı eşyaları yeniden kullanabilir veya farklı mobilyalara dönüştürebilirsiniz. Dahası ise kasabada dolaşarak, çöp konteynerlerinden bulacağınız boya ve çeşitli parçaları gibi toplanabilir eşyaları ve materyalleri bulup, yeni projenizde kullanabilirsiniz.

Son olarak, Civil Designer, Freelance Crafter ve çok daha fazlasıyla alakalı kariyerler de sizleri bekleyecek. Bunların yanı sıra, zanaatkar mumları, gazlı içecek üretimi ve alternatif besin kaynağı olarak böcek yetiştirmek gibi hobileriniz olacak. Ayrıca komşularınız ile birlikte üretim yapabilmek için onları topluluk üretim alanı için oy vermeye teşvik edebileceksiniz.

Electronic Arts ve Maxis tarafından yayınlanan The Sims 4 Eco Lifestyle oynanış fragmanını aşağıdan izleyebilirsiniz.

The Sims 4 Eco Lifestyle Oynanış Fragmanı