The Sims 4 Oyuncu Sayısı 20 Milyona Ulaştı

Dünyanın en büyük oyun dağıtıcılarından Electronic Arts, bugün itibarıyla gelir raporlarını yayınladı. Yayınlanan raporda yer alan ilginç detaylardan bir tanesi, The Sims 4 oyuncu sayısı oldu. Şirket, simülasyon oyununun 20 milyon oyuncuyu geçtiğini duyurdu.

Gerçek hayat simülasyonu olarak tanımlayabileceğimiz The Sims 4, 2014 yılında ilk olarak PC platformu için yayınlanmıştı. 2017 yılında gelindiğindeyse oyun PlayStation 4 ve Xbox One platformlarında oynanabilir hale gelmişti.

Çok sevilen oyun serilerinden olan The Sims 4, PS Plus Şubat 2020 ücretsiz oyunları içerisinde yer almıştı. Halihazırda 20 milyon oyuncusu olan Sims 4'ün ücretsiz olarak Ps Plus üyelerine verilmesiyle birlikte oyuncu sayısının bir o kadar daha artacağı dile getirildi.

The Sims 4, 2014 yılından bu yana genişlemeye devam etmişti. Daha önceki Sims oyunlarında olduğu gibi The Sims 4'te de benzer bir pazarlama stratejisi izleyen Electronic Arts, asıl oyun çıktıktan sonra onlarca genişleme paketi yayınlamıştı. Son olarak ise Tiny Living isimli paket kullanıcıların beğenisine sunulmuştu.

Oyuna küçük detaylar ekleyen bu genişleme paketleriyle birlikte oyun canlılığını bugüne kadar korumuş ve oyuncu sayısını katlamıştı. Bugün itibarıyla sayının 20 milyon barajını geçtiğini ve giderek büyümeye devam ettiği görülmüş oldu.