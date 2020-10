Maxis tarafından geliştirilmiş ve Electronic Arts tarafından da yayınlanmış olan The Sims 4, 2014 yılında satışa sunulmuştu. Geçtiğimiz ay içerisinde altıncı yaşını doldurmuş olan yaşam simülasyonu oyun, içerik anlamında sürekli desteklenerek her daim güncel kalmayı başarmıştı. Muhtemelen Maxis ve Electronic Arts uzun bir süre daha The Sims 4 oyuncularına yeni içerik sağlamaya devam edecekler. Dün itibarıyla The Sims 4 Snowy Escape paketi duyuruldu. İşte detaylar!

13 Kasım 2020 tarihinde satışa sunulacak olan bu yeni içerik, PC (Steam ve Origin), PlayStation 4 ve Xbox One için geliştiriliyor. Eğer isterseniz şu anda ön-sipariş ile satın alabilmeniz mümkün oluyor. Bağımsız bir genişletme paketi olmadığı için, erişim sağlayabilmek için The Sims 4 sahibi olmalısınız. Ayrıca fiyatının da epey tuzlu olduğunu söylemek gerek. Öyle ki Steam fiyatı 269 TL iken, PlayStation mağazasında 280 TL'ye ve Xbox mağazasında da 278 TL'ye satılıyor.

The Sims 4 Snowy Escape Paketi Geliyor!

The Sims 4 Snowy Escape, adından da anlaşılacağı üzere Japon usulü Kış temalı bir genişletme paketi olacak. Malum Kış mevsimi yavaş yavaş yaklaşıyorken, Maxis ve Electronic Arts da bir ön-hazırlık yapmayı uygun bulmuşlar. İyi de olmuş diyelim.

Verilen detaylara bakılırsa, birçok aktivite bizleri bekleyecek. Mesela kayak takımı veya kar kayağı kullanmanın yanında başka bir Sim karakteri ile kızağa binerek de yokuş aşağı kayabileceksiniz. Ayrıca kaya tırmanışı yapabilmeniz de mümkün olacak. Eğer bu tarz aktiviteler ilginizi çekmiyor ise doğal kaplıcalara gidebilir, kotatsu (elektrik ısıtmalı Japon masası) üzerinde güveç keyfi yapabilir, bambu ormanlarında veya karlı mekanlarda yürüyüş yapabilirsiniz.

The Sims 4 Snowy Escape, yeni dekorasyon eşyaları da içeriyor ve bunların tamamı da Japon stilinde oluşturulmuş. Kapılar, pencereler, perdeler, Tatami’ler (geleneksel yer örtüleri), kağıt fenerler ve çok daha fazlasından oluşan zengin bir seçenek havuzunuz olacak. Haliyle hayalinizdeki Japon evini The Sims 4 oyununda oluşturabileceksiniz.

Bakalım Electronic Arts ve Maxis ilerleyen zamanlarda Sim karakterlerimize, dolayısıyla da bizlere ne gibi yenilikler ve maceralar sunacaklar? Merakla gelişmeleri takip edeceğiz.