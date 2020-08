The Sims 4 Star Wars DLC Duyuruldu

Electronic Arts, The Sims 4 için Star Wars: Journey to Batuu isimli DLC duyurdu. Dünya genelinde büyük bir popülariteye sahip olan The Sims 4 için duyurulan Star Wars temalı indirilebilir içerik, oyuncular tarafından yoğun ilgi gördü. Oyuncular yeni indirilebilir içerik sayesinde Star Wars evreninde maceraya giriş yapabilecek. The Sims 4 Star Wars DLC ile ilgili bir tanıtım videosu yayımlandı Yeni indirilebilir içerik ile ilgili detaylar haberimizde.

The Sims 4 Star Wars DLC Ne Zaman Yayımlanacak?

Tüm zamanların en başarılı video serilerinden bir tanesi olan The Sims'in ilk oyunu 4 Şubat 2000 tarihinde çıkışını gerçekleştirdi. Electronic Arts, The Sims'in ilk oyununun büyük bir başarı elde etmesinin ardından serinin yeni oyunları için kollarını sıvadı. Serinin son oyunu olan The Sims 4 ise 2 Eylül 2014 yılında satışa sunuldu. Yaşam simülasyonu türündeki The Sims 4 de tıpkı serinin önceki oyunları gibi büyük bir başarıya imza attı.

The Sims 4 yayımlanan indirilebilir içerikler ile daha eğlenceli hale geliyor. Electronic Arts tarafından duyurulan Star Wars: Journey to Batuu isimli indirilebilir içerik ile birlikte oyuncular Star Wars evreninde maceraya giriş yapacak. Peki, oyuncular tarafından yoğun ilgi gören Star Wars temalı indirilebilir içerik neler sunacak?

Star Wars: Journey to Batuu indirilebilir içerik için yayımlanan tanıtım videosunda Star Wars evreninden Rey, Kylo Ren gibi tanıdık karakterleri ve Millennium Falcon'u görüyoruz. Yayımlanan tanıtım videosuna göre Star Wars evreni The Sims 4'e çok başarılı bir şekilde yansıtılmış. Star Wars temalı indirilebilir içerik sayesinde the Sims 4 oyuncuları Batuu gezegeninde birtakım görevler yapabilecek ve sosyalleşebilecek.

Star Wars hayranı olan The Sims 4 oyuncularının merakla beklediği indirilebilir içerik 8 Eylül tarihinde yayımlanacak. PC oyuncularının Star Wars: Journey to Batuu isimli indirilebilir içeriğe hem Steam hem de Origin üzerinden ulaşabilecekleri belirtildi. The Sims 4'in yeni indirilebilir içeriği hakkıdna ne düşünüyorsunuz? Star Wars temalı yeni indirilebilir içerik ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından belirtebilirsiniz.